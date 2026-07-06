Массированный удар по Киеву: количество погибших возросло, ранены десятки

В Подольском районе Киева, где продолжаются аварийно-спасательные работы на месте поврежденной российской ракетой девятиэтажки, сотрудники ГСЧС деблокировали еще одно тело.

Таким образом на данный момент уже известно о 15 погибших жителях столицы, сообщили спасатели.

Директор департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан проинформировала, что по состоянию на 16:30 в Киеве в результате вражеской атаки 71 пострадавший, из них — шесть детей.

24 пострадавших госпитализированы, в том числе четверо несовершеннолетних. 46 людям медицинская помощь оказана амбулаторно или на месте.

Во время массированного удара по Киеву удалось спасти 64 человека, писал утром глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, в столице существенно повреждены около 30 жилых домов. Кроме Подольского района, где разрушения самые серьезные и больше всего погибших, ракета попала во двор между домами в Дарницком районе, убив 6 жителей.

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Также уже известно о семи погибших в Вишневом после атаки на город и последовавшей за ней детонации. Еще 29 человек получили ранения, среди них — четверо спасателей.

В Вишневом фиксируются ужасающие разрушения в жилой застройке Фото: ГСЧС

Сейчас разбор завалов на местах прилетов продолжается. Для ликвидации последствий привлечено свыше 1000 сотрудников ГСЧС и полицейских.

Напомним, в Вишневом зафиксирован "красный" уровень загрязнения воздуха.

Также мы писали, что киевляне рассказали, как спасали людей из-под завалов.