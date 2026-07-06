В Вишневом зафиксирован "красный" уровень загрязнения воздуха: какова ситуация в городе

Утром 6 июля после атаки ВС РФ жители Вишневого в Киевской области столкнулись с резким ухудшением качества воздуха — индекс загрязнения достиг опасных значений. В то же время уже ближе к обеду ситуация начала улучшаться, хотя официально причины такого скачка загрязнения пока не названы.

Как сообщает издание "РБК-Украина", в Украинском гидрометеорологическом центре пока нет подтвержденных данных об источнике загрязнения воздуха в Вишневом.

В частности, синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит пояснил журналистам, что специалисты не получали от спасателей информации, которая позволила бы установить причину ухудшения качества воздуха. По его словам, более подробные данные могут появиться позже, после завершения работы соответствующих служб.

В ГСЧС также воздерживаются от комментариев относительно состояния атмосферы. Представительница Главного управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщила, что спасатели сейчас занимаются ликвидацией последствий ночной российской атаки, и именно эти работы продолжаются в Вишневом.

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По прогнозу синоптиков, в течение дня в Киевской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха составит около +22…+24 °C, а западный ветер будет достигать 7–12 м/с, местами с порывами до 15–20 м/с.

Более того, Иван Семилит отметил, что осадки могут частично улучшить ситуацию, ведь дождь способен вымывать из атмосферы вредные примеси. В то же время он подчеркнул, что пока неизвестно, какие именно вещества стали причиной загрязнения, поэтому делать окончательные выводы еще рано.

Как менялись показатели загрязнения воздуха в Вишневом

В настоящее время жителям рекомендуется отслеживать состояние воздуха с помощью системы SaveEcoBot, которая публикует данные мониторинга в режиме реального времени.

Согласно данным сервиса, в 08:00 индекс качества воздуха в Вишневом составлял 196, что соответствует "вредному" (красному) уровню. Основным загрязнителем была мелкодисперсная пыль PM2,5.

В 10:00 показатель снизился до 156, однако качество воздуха по-прежнему оставалось на вредном уровне. Уже к 11:00 индекс составил 105, что соответствует уровню "вредно для уязвимых групп населения". Такое состояние могло вызывать дискомфорт при дыхании у людей с заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, детей и пожилых людей.

По состоянию на 12:00 индекс качества воздуха снизился до 68, что соответствует умеренному (желтому) уровню. По оценке SaveEcoBot, при таких показателях незначительный дискомфорт могут испытывать только люди с повышенной чувствительностью.

А вот уже в 13:00 индекс качества воздуха в Вишневом снизился до 44. Отмечается, что такой показатель безопасен для здоровья людей.

Какова ситуация с загрязнением воздуха в Вишневом по состоянию на 13:00 Фото: Скриншот

Стоит отметить, что повышенный уровень загрязнения мог вызывать дискомфорт при дыхании у людей, страдающих астмой и другими заболеваниями легких, у людей с сердечно-сосудистыми проблемами, у детей и пожилых людей.

Несмотря на постепенное улучшение ситуации, специалисты советуют жителям Вишневого пока не открывать окна без необходимости, пить больше воды и внимательно следить за самочувствием. Также рекомендуется периодически проверять актуальные показатели качества воздуха.

Напомним, что после ночной атаки РФ в Вишневом возникла угроза повторной детонации взрывоопасных предметов. В связи с этим полиция и спасатели эвакуировали людей из опасных районов, а жителей призвали не выходить из дома и не приближаться к подозрительным предметам.

Также Фокус сообщал , что из-за попадания снаряда и повторной детонации из Вишневого эвакуировали более полутысячи человек. По состоянию на 11:40 сообщалось, что три человека погибли в результате удара РФ по городу, а еще 26 получили ранения, среди них — девятимесячный ребенок и 15-летняя девочка.