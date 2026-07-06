Удар по Вишневому: из города эвакуировали более 500 человек, разрушены десятки домов (фото, видео)

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко рассказал о ситуации в Киеве и пригородах после массированного ракетно-дронового удара России 6 июля. Выяснилось, что из-за попадания и повторной детонации из Вишневого эвакуировали более полутысячи человек. Между тем местные жители сообщили о "ужасных ощущениях" во время российского обстрела и о волнах взрывов, раздававшихся в населенном пункте.

В Киевской области погибли три человека, а особенно сложная ситуация сложилась в Вишневом, говорится на портале МВД. Из-за угрозы вторичной детонации людей эвакуируют с опасных территорий: на момент публикации, около 10:00 6 июля, спасли более 500 человек. Отмечается, что зону поражения тщательно осматривают взрывотехники. Фокус собрал информацию о последствиях удара РФ по Вишневому.

Обстрел Украины — о последствиях удара по Вишневому см. с 2:23

Чиновник уточнил, что спасатели обследуют территорию частной застройки, чтобы не пропустить людей, подлежащих эвакуации. Кроме того, Клименко рассказал о ситуации в целом по Киеву и Киевской области. Выяснилось, что известно о 14 погибших: среди них пять человек погибли в доме в Подольском районе, шестеро — в Дарницком. Раненых — около 60, говорится в сообщении Клименко.

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В Киевской областной государственной администрации представили дополнительную информацию о последствиях удара РФ по Вишневому: здесь сложилась "наиболее сложная ситуация". Выяснилось, что помимо трех погибших, ранения получили 26 человек, среди них — девятимесячный ребенок и 15-летняя девочка. В больнице находятся 18 человек, трое из них — в особо тяжелом состоянии. В результате российской атаки начался пожар в складских помещениях и были разрушены десятки зданий, сообщили в ОГА. Удар по Вишневому уничтожил почти 5 улиц: разрушены сотни домов, — привели СМИ слова Калашника в эфире телемарафона.

"В результате атаки на территории складских помещений возник масштабный пожар. Ударной волной и обломками были повреждены десятки объектов. Пострадали частные жилые дома, административные, складские и торговые здания", — говорится в сообщении главы ОВА Николая Калашника.

Обстрел Украины — удар по Вишневому 6 июля

Подробности о ситуации в Вишневом рассказали в эфире канала ТСН. Сотрудница канала, администратор Ирина Яковенко, как выяснилось, живет в этом населенном пункте в пригороде Киева: она пережила удар со стороны РФ и поделилась впечатлениями. По ее словам, взрывы были такими сильными, как никогда за все время войны с РФ. По её словам, вылетали стекла, вырывало входные двери подъездов, а дома "просто ходили". По словам Ирины, детонация происходит волнами и длится около двух-трёх часов. Кроме того, людей беспокоит сильное задымление, из-за которого они не могут открыть окна.

"Было очень страшно. Было так страшно, что, наверное, за пять лет войны я так не боялась, как сегодня. Взрывы, всё летело, стекло летело просто повсюду. Детонация жуткая, просто жуткая с перерывами", — рассказала женщина.

Фокус писал о последствиях обстрела Вишневого под Киевом. После появления информации о серии вторичных взрывов местные власти обратились к жителям с просьбой не выходить на улицу и не идти на работу, пока это опасно. Уточняется, что на месте работают взрывотехники, которые должны обезвредить взрывоопасные предметы. Также указана зона, из которой эвакуируют людей: это восемь улиц — Киевская, Святошинская, Парковая, Леси Украинки, Европейская, Балукова, Железнодорожная и Южная. Власти сообщили, что созданы два пункта сбора: в Вишневом — по адресу Европейская, 30, в селе Крюковщина — ул. Балукова, 1е. Людей просят взять с собой самые необходимые вещи (документы, лекарства, воду и т. д.), но не указано, когда можно будет возвращаться.

Обстрел Украины — информация об эвакуации с улиц Вишневого, 6 июля Фото: Скриншот

Между тем информация о плохом качестве воздуха была подтверждена на мониторинговом портале SaveEcoBot. Около 8 часов уровень загрязнения пылью достиг опасных 193 единиц, но уже через четыре часа снизился до среднего уровня в 105 единиц.

Отметим, что в ночь на 6 июля под удар РФ попал Киев, сообщили местные власти. В Подольском районе российская ракета "прошила" насквозь девятиэтажное здание: в сети сообщили, что погибла целая семья из трёх человек.

Напоминаем: Военно-воздушные силы рассказали о результатах работы ПВО во время обстрела Украины 6 июля. Представитель Военно-воздушного командования Юрий Игнат объяснил, что происходит из-за нехватки ракет Patriot и как этим воспользовались россияне.