Удар по Вишневому: з міста евакуювали понад 500 людей, знесло десятки будинків (фото, відео)
Глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про ситуацію у Києві та передмістях після масованого ракетно-дронового удару Росії 6 липня. З'ясувалось, що через влучання та повторну детонацію з Вишневого евакуювали понад пів тисячі людей. Тим часом місцеві жителі розповіли про "жахливі відчуття" під час російського обстрілу і про хвилі вибухів, які лунали у населеному пункті.
У Київській області загинуло троє людей, а особливо складна ситуація у Вишневому, ідеться на порталі МВС. Через загрозу вторинної детонації вивозять людей з небезпечних територій: на момент публікації, близько 10 год 6 липня, врятували понад 500 людей. Наголошується, що зону ураження уважно оглядають вибухотехніки. Фокус зібрав інформацію про наслідки удару РФ по Вишневому.
Посадовець уточнив, що рятувальники оглядають територію приватної забудови, щоб не пропустити людей для евакуації. Крім того, Клименко розповів про ситуацію в цілому по Києву та Київщині. З'ясувалось, що відомо про 14 загиблих: серед них п'ятеро людей загинуло у будинку в Подільському районі, шестеро — у Дарницькому. Поранених — близько 60, ідеться у дописі Клименка.
У Київській ОВА надалі інформацію про наслідки удару РФ по Вишневому: тут склалась "найбільш складна ситуація". З'ясувалось, що окрім трьох загиблих, отримали поранення 26 людей, серед них — дев'ятимісячна дитина та 15-річна дівчинка. У лікарні — 18 людей, з них троє в особливо важкому стані. Через російську атаку почалась пожежа на складських приміщеннях і зруйновано десятки будівель, повідомили в ОВА. Удар по Вишневому знищив майже 5 вулиць: розбито сотні будинки, навели медіа слова Калашника в ефірі телемарафону.
"Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа на території складських приміщень. Ударною хвилею та уламками пошкоджено десятки об’єктів. Постраждали приватні житлові будинки, адміністративні, складські та торговельні будівлі", — ідеться у дописі глави ОВА Миколи Калашника.
Обстріл України — удар по Вишневому 6 липня
Деталі про ситуацію у Вишневому розповіли в ефірі каналу ТСН. Співробітниця каналу, адміністраторка Ірина Яковенко, як з'ясувалось, живе у цьому населеному пункті у передмісті Києва: вона пережила удар РФ і поділилась враженнями. З її слів, вибухало так сильно, як ніколи за весь час війни з РФ. З її слів, вилітали шибки, виносило вхідні двері під'їздів, а будинки "просто ходили". Зі слів Ірини, детонація відбувається хвилями й триває близько двох-трьох годин. Крім того, людей турбує сильна задимленість, через яку не можуть відчинити вікна.
"Було дуже страшно. Було так страшно, що, напевно, за п'ять років війни я так не боялась, як сьогодні. Вибухала, все летіло, скло летіло просто скрізь. Детонація моторошна, просто моторошна з перервами", — розповіла жінка.
Фокус писав про наслідки обстрілу Вишневого під Києвом. Після інформацію про серію вторинних детонацій місцева влада звернулась до людей з проханням не виходити на вулицю та не йти на роботу, поки це небезпечно. Уточнюється, що працюють вибухотехніки, які повинні знешкодити вибухонебезпечні предмети. Також вказана зона, з якої евакуюють людей: це шість вулиць — Київська, Святошинська, Паркова, Лесі Українки, Європейська, Балукова, Залізнична та Південна. Влада повідомила, що створено два збірних пункти: у Вишневому — за адресою Європейська, 30, у селі Крюківщина — вул. Балукова, 1е. Людей просять взяти найнеобхідніші речі (документи, ліки, воду тощо), але не вказано, коли можна буде повертатись.
Тим часом інформацію про погану якість повітря підтвердили на моніторинговому порталі SaveEcoBot. Близько 8 год рівень забрудненості пилом становив небезпечні 193 од., але вже через чотири години упав до середнього рівня 105.
Зазначимо, в ніч на 6 липня під удар РФ потрапив Київ, повідомила місцева влада. У Подільському районі російська ракета "прошила" наскрізь дев'ятиповерхівку: у мережі повідомили, що загинула ціла родина з трьох осіб.
Нагадуємо, Повітряні сили розповіли про результати роботи ППО під час обстрілу України 6 липня. Представник Повітряного командування Юрій Ігнат пояснив, що відбувається через нестачу ракет Patriot і як цим скористались росіяни.