Удар по Вишневому: з міста евакуювали понад 500 людей, знесло десятки будинків (фото, відео)

Глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про ситуацію у Києві та передмістях після масованого ракетно-дронового удару Росії 6 липня. З'ясувалось, що через влучання та повторну детонацію з Вишневого евакуювали понад пів тисячі людей. Тим часом місцеві жителі розповіли про "жахливі відчуття" під час російського обстрілу і про хвилі вибухів, які лунали у населеному пункті.

У Київській області загинуло троє людей, а особливо складна ситуація у Вишневому, ідеться на порталі МВС. Через загрозу вторинної детонації вивозять людей з небезпечних територій: на момент публікації, близько 10 год 6 липня, врятували понад 500 людей. Наголошується, що зону ураження уважно оглядають вибухотехніки. Фокус зібрав інформацію про наслідки удару РФ по Вишневому.

Обстріл України — про наслідки удару по Вишневому див. з 2:23

Посадовець уточнив, що рятувальники оглядають територію приватної забудови, щоб не пропустити людей для евакуації. Крім того, Клименко розповів про ситуацію в цілому по Києву та Київщині. З'ясувалось, що відомо про 14 загиблих: серед них п'ятеро людей загинуло у будинку в Подільському районі, шестеро — у Дарницькому. Поранених — близько 60, ідеться у дописі Клименка.

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У Київській ОВА надалі інформацію про наслідки удару РФ по Вишневому: тут склалась "найбільш складна ситуація". З'ясувалось, що окрім трьох загиблих, отримали поранення 26 людей, серед них — дев'ятимісячна дитина та 15-річна дівчинка. У лікарні — 18 людей, з них троє в особливо важкому стані. Через російську атаку почалась пожежа на складських приміщеннях і зруйновано десятки будівель, повідомили в ОВА. Удар по Вишневому знищив майже 5 вулиць: розбито сотні будинки, навели медіа слова Калашника в ефірі телемарафону.

"Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа на території складських приміщень. Ударною хвилею та уламками пошкоджено десятки об’єктів. Постраждали приватні житлові будинки, адміністративні, складські та торговельні будівлі", — ідеться у дописі глави ОВА Миколи Калашника.

Обстріл України — удар по Вишневому 6 липня

Деталі про ситуацію у Вишневому розповіли в ефірі каналу ТСН. Співробітниця каналу, адміністраторка Ірина Яковенко, як з'ясувалось, живе у цьому населеному пункті у передмісті Києва: вона пережила удар РФ і поділилась враженнями. З її слів, вибухало так сильно, як ніколи за весь час війни з РФ. З її слів, вилітали шибки, виносило вхідні двері під'їздів, а будинки "просто ходили". Зі слів Ірини, детонація відбувається хвилями й триває близько двох-трьох годин. Крім того, людей турбує сильна задимленість, через яку не можуть відчинити вікна.

"Було дуже страшно. Було так страшно, що, напевно, за п'ять років війни я так не боялась, як сьогодні. Вибухала, все летіло, скло летіло просто скрізь. Детонація моторошна, просто моторошна з перервами", — розповіла жінка.

Фокус писав про наслідки обстрілу Вишневого під Києвом. Після інформацію про серію вторинних детонацій місцева влада звернулась до людей з проханням не виходити на вулицю та не йти на роботу, поки це небезпечно. Уточнюється, що працюють вибухотехніки, які повинні знешкодити вибухонебезпечні предмети. Також вказана зона, з якої евакуюють людей: це шість вулиць — Київська, Святошинська, Паркова, Лесі Українки, Європейська, Балукова, Залізнична та Південна. Влада повідомила, що створено два збірних пункти: у Вишневому — за адресою Європейська, 30, у селі Крюківщина — вул. Балукова, 1е. Людей просять взяти найнеобхідніші речі (документи, ліки, воду тощо), але не вказано, коли можна буде повертатись.

Обстріл України — інформація про евакуацію з вулиць Вишневого, 6 липня Фото: Скриншот

Тим часом інформацію про погану якість повітря підтвердили на моніторинговому порталі SaveEcoBot. Близько 8 год рівень забрудненості пилом становив небезпечні 193 од., але вже через чотири години упав до середнього рівня 105.

Зазначимо, в ніч на 6 липня під удар РФ потрапив Київ, повідомила місцева влада. У Подільському районі російська ракета "прошила" наскрізь дев'ятиповерхівку: у мережі повідомили, що загинула ціла родина з трьох осіб.

Нагадуємо, Повітряні сили розповіли про результати роботи ППО під час обстрілу України 6 липня. Представник Повітряного командування Юрій Ігнат пояснив, що відбувається через нестачу ракет Patriot і як цим скористались росіяни.