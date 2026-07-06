У Вишневому зафіксували "червоний" рівень забруднення повітря: яка наразі ситуація в місті

Вранці 6 липня після атаки ЗС РФ мешканці Вишневого на Київщині зіткнулися з різким погіршенням стану повітря — індекс забруднення сягнув небезпечних значень. Водночас уже ближче до обіду ситуація почала покращуватися, хоча офіційно причини такого стрибка забруднення поки не названі.

Як повідомляє видання "РБК-Україна", в Українському гідрометеорологічному центрі наразі не мають підтверджених даних щодо джерела забруднення повітря у Вишневому.

Зокрема, синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт пояснив журналістам, що фахівці не отримували інформації від рятувальників, яка дозволила б встановити причину погіршення якості повітря. За його словами, детальніші дані можуть з’явитися пізніше, після завершення роботи відповідних служб.

У ДСНС також утримуються від коментарів щодо стану атмосфери. Представниця Головного управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан повідомила, що рятувальники зараз займаються ліквідацією наслідків нічної російської атаки, і саме ці роботи тривають у Вишневому.

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За прогнозом синоптиків, протягом дня на Київщині очікується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Температура повітря становитиме близько +22…+24 °C, а західний вітер сягатиме 7–12 м/с, подекуди з поривами до 15–20 м/с.

Ба більше, Іван Семиліт зазначив, що опади можуть частково покращити ситуацію, адже дощ здатний вимивати з атмосфери шкідливі домішки. Водночас він наголосив, що поки невідомо, які саме речовини спричинили забруднення, тому робити остаточні висновки ще рано.

Як змінювалися показники забруднення повітря у Вишневому

Наразі відстежувати стан повітря жителям рекомендують через систему SaveEcoBot, яка публікує дані моніторингу в режимі реального часу.

Згідно з даними сервісу, о 08:00 індекс якості повітря у Вишневому становив 196, що відповідає "шкідливому" (червоному) рівню. Основним забруднювачем був дрібнодисперсний пил PM2.5.

О 10:00 показник знизився до 156, однак повітря все ще залишалося на шкідливому рівні. Уже станом на 11:00 індекс становив 105, що відповідає рівню "шкідливий для чутливих груп". Такий стан міг викликати дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легень та серцево-судинної системи, дітей і людей похилого віку.

Станом на 12:00 індекс якості повітря знизився до 68, що відповідає помірному (жовтому) рівню. За оцінкою SaveEcoBot, за таких показників незначний дискомфорт можуть відчувати лише люди з підвищеною чутливістю.

А от вже о 13:00 індекс якості повітря у Вишневому знизився до 44. Зазначається, що такий показник безпечний здоров'я людей.

Яка ситуація із забрудненням повітря у Вишневому станом на 13:00 Фото: Скриншот

Варто зауважити, що підвищений рівень забруднення міг спричиняти дискомфорт під час дихання у людей з астмою та іншими захворюваннями легень, людей із серцево-судинними проблемами, дітей та літніх людей.

Попри поступове покращення ситуації, фахівці радять мешканцям Вишневого поки що не відчиняти вікна без потреби, пити більше води та уважно стежити за самопочуттям. Також рекомендують періодично перевіряти актуальні показники якості повітря.

Нагадаємо, що після нічної атаки РФ у Вишневому виникла загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів. Через це поліція та рятувальники евакуювали людей із небезпечних районів, а жителів закликали не виходити з дому та не наближатися до підозрілих предметів.

Також Фокус писав, що через влучання та повторну детонацію з Вишневого евакуювали понад пів тисячі людей. Станом на 11:40 повідомлялося, що троє людей загинуло внаслідок удару РФ по місту, а ще 26 — отримали поранення , серед них — дев'ятимісячна дитина та 15-річна дівчинка.