Масштабний удар по Києву: кількість загиблих зросла, десятки людей поранено

У Подільському районі Києва, де тривають аварійно-рятувальні роботи на місці дев'ятиповерхового будинку, пошкодженого російською ракетою, співробітники ДСНС деблокували ще одне тіло.

Таким чином, на даний момент вже відомо про 15 загиблих мешканців столиці, повідомили рятувальники.

Директорка департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан повідомила, що станом на 16:30 у Києві внаслідок ворожої атаки постраждало 71 особа, серед них — шестеро дітей.

24 поранених госпіталізовано, у тому числі четверо неповнолітніх. 46 особам надано медичну допомогу амбулаторно або на місці.

Під час масованого удару по Києву вдалося врятувати 64 людини, повідомив вранці голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, у столиці суттєво пошкоджено близько 30 житлових будинків. Окрім Подільського району, де руйнування найсерйозніші й найбільше загиблих, ракета влучила у двір між будинками в Дарницькому районі, вбивши 6 мешканців.

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Також уже відомо про сім загиблих у Вишневому після атаки на місто та вибуху, що стався після неї. Ще 29 осіб отримали поранення, серед них — четверо рятувальників.

У Вишневому фіксуються жахливі руйнування житлової забудови Фото: ДСНС

Наразі триває розбирання завалів у місцях приземлення. Для ліквідації наслідків залучено понад 1000 співробітників ДСНС та поліцейських.

Нагадаємо, що у Вишневому зафіксовано "червоний" рівень забруднення повітря.

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