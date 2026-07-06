Удар по столице: киевляне рассказали, как спасали людей из-под завалов (видео)

Во время удара России 6 июля в Дарницком районе пострадало многоэтажное здание, из которого пришлось спасать людей, сообщили СМИ. Двое мужчин и другие неравнодушные граждане выносили пострадавших в безопасное место.

На месте попадания российского средства поражения в Дарницах обнаружили двух мужчин, которые помогали людям спастись, говорится в репортаже медиа "Суспильне". На видео видны многоэтажные дома, в которых выбило стекла вместе с рамами, а двор устлан обломками стройматериалов. Кроме того, на одном из кадров — охваченные огнем автомобили, пострадавшие от удара. На другом — сгорбленная и слабая пожилая женщина, которую осторожно выводят спасатели и направляются в безопасное место, переступая через куски кирпича.

В репортаже "Суспильного" показали Павла и Сергея. Павел, как выяснилось, не киевлянин, а приехал в гости к детям и внукам. Мужчина рассказал, что во время обстрела получил ранение в ногу: показал след от удара и окровавленные бинты. Впрочем, ранение он не почувствовал, а сразу бросился вытаскивать семью, при этом ему помогали другие люди. В итоге вытащили сына и жену, которые сейчас находятся в больнице. Сергей, в свою очередь, также рассказал, как вытаскивал людей. У этого мужчины в квартире на пятом этаже были дети, которые спали на раскладушке в, казалось бы, безопасном месте. Он видел прицел средства поражения РФ, но, конечно, не мог предвидеть попадание. Детей вытащили наружу, все пережили стресс. Собеседник журналистов уточнил, что у соседей ситуация хуже, потому что у них в квартире "все разбито: двери, вход и все абсолютно".

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Удар по Киеву 6 июля — подробности

Глава КМВА Тимур Ткаченко в 12:27 сообщил обновленные данные о последствиях удара РФ по Киеву 6 июля. По словам чиновника, россияне убили в столице 12 человек. Также были уточнены данные о раненых — их 49.

"Расчистка завалов и оказание помощи на местах продолжаются без перерыва", — говорится в сообщении Ткаченко в Telegram-канале.

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Между тем мэр Киева Виталий Клико заявил, что 7 июля в столице объявляется днём траура, когда государственные флаги будут приспущены, а все развлекательные мероприятия отменены. Мэр также отреагировал на упреки относительно отсутствия укрытий в Киеве. По его словам, укрытия должны были строиться в соответствии с "Комплексным планом устойчивости Киева", который должен был быть утвержден СНБО. Также он уточнил, что город не получал 10 млрд грн, хотя распространяется информация, что эти деньги были выделены.

Отметим, что утром 6 июля военная администрация сообщила о последствиях удара по Киеву 6 июля. Больше всего пострадали Подольский, Дарницкий и Голосеевский районы. В Подольском районе ракета РФ пробила насквозь девятиэтажное здание и вызвала обрушение с 9-го по 6-й этажи. Согласно данным СМИ, погибла целая семья, которая в тот момент находилась на лестничной клетке.

Еще один пострадавший регион — пригород Киева Вишневое. В населенном пункте произошла вторичная детонация, эвакуировали 500 человек: по данным ОВА, разрушены пять улиц и сотни домов.

Напоминаем, что Военно-воздушные силы сообщили о результатах работы средств ПВО в ночь на 6 июля: были сбиты далеко не все ракеты РФ.