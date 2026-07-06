Удар по столиці: кияни розповіли, як рятували людей з-під завалів (відео)

Під час удару Росії 6 липня у Дарницькому районі постраждала багатоповерхівка, з якої довелось рятувати людей, розповіли медіа. Двоє чоловіків, інші небайдужі громадяни, витягували потерпілих у безпечне місце.

На місці влучання російського засобу ураження у Дарниці відшукали двох чоловіків, які допомагали людям врятуватись, ідеться у репортажі медіа "Суспільне". На відео фігурують багатоповерхівки, у яких винесло скло разом з рамами, а подвір'я встелене уламками будматеріалів. Крім того, на одному з кадрів — охоплені вогнем автомобілі, які постраждали від прильоту. На іншому — згорблена та слабка жінка старшого віку, яку обережно виводять рятувальники та прямують у безпечне місце, переступаючи через шматки цегли.

У репортажі "Суспільного" показали Павла та Сергія. Павло, як з'ясувалось, не киянин, а приїхав в гості до дітей та онуків. Чоловік розповів, що під час обстрілу отримав поранення ноги: показав слід від удару та скривавлені бинти. Втім, поранення він не відчув, а відразу кинувся витягувати родину, а цьому при цьому допомагали інші люди. В підсумку витягнули сина та дружину, які перебувають у лікарні. Сергій, своєю чергою, також описав, як витягував людей. У цього чоловіка у квартирі на п'ятому поверсі були діти, які спали на розкладачці у, здавалося, безпечному місці. Він бачив підліт засобу ураження РФ, але, звичайно, не міг передбачити ураження. Дітей витягнули назовні, усі пережили стрес. Співрозмовник журналістів уточнив, що у сусідів ситуація гірша, бо у них у квартирі "повибивало все: двері, вхід і все абсолютно".

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Удар по Києву 6 липня — деталі

Глава КМВА Тимур Ткаченко повідомив о 12:27 повідомив оновлені дані про наслідки удару РФ по Києву 6 липня. Згідно з даними посадовця, росіяни убили у столиці 12 людей. Також уточнили дані щодо поранених — їх 49.

"Розбір завалів та надання допомоги на місцях тривають без перерви", — ідеться у дописі Ткаченка у Telegram-каналі.

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Тим часом міський голова Києва Віталій Клико заявив, що у столиці 7 липня оголошується днем жалоби, коли приспустять державні прапори та скасовуються усі розважальні заходи. Мер також відреагував на закиди щодо відсутності укриттів у Києві. З його слів, укриття мали будуватись відповідно до "Комплексного плану стійкості Києва", який мав бути затверджений РНБО. Також він уточнив, що місто не отримувало 10 млрд грн, хоч поширюється інформація, що ці гроші виділили.

Зазначимо, зранку 6 липня військові адміністрації розповіли про наслідки удару по Києву 6 липня. Найбільше постраждали Подільський, Дарницький та Голосіївський райони. У Подільському районі ракета РФ пробила наскрізь дев'ятиповерхівку та спричинила обвал з 9 до 6 поверхи. Згідно з даними медіа, загинула ціла родина, яка на той момент перебувала на сходовій клітині.

Інший уражений регіон — це передмістя Києва Вишневе. У населеному пункті почалась вторинна детонація, евакуювали 500 людей: згідно з даними ОВА, зруйновано п'ять вулиць та сотні будинків.

Нагадуємо, Повітряні сили повідомили про наслідки роботи засобів ППО в ніч на 6 липня: збили далеко не усі ракети РФ.