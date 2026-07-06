Число реактивных "Шахедов" растет: "Флеш" объяснил, как изменилась тактика ударов РФ по Украине

Российская армия постепенно меняет подход к использованию ударных беспилотников "Шахед". Если раньше основной акцент делался на массированных налетах, то сейчас оккупанты всё чаще используют реактивные модификации дронов и сосредотачиваются на поражении конкретных важных целей.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ("Флеш") в своём Telegram-канале. По его словам, нынешние изменения он прогнозировал ещё около года назад. Он пояснил, что эффективность бензиновых "Шахедов" при атаках на глубокий тыл Украины существенно снизилась после того, как украинские силы обороны научились сбивать подавляющее большинство таких беспилотников. В результате применять их для подобных операций стало менее выгодно, поэтому российские войска всё активнее переходят на реактивные версии дронов.

В то же время это не означает, что бензиновые "Шахеды" перестали использоваться. По оценке "Флеша", они остаются одним из основных средств нанесения ударов по приграничным районам Украины. Ежедневно противник запускает около двух сотен таких беспилотников, направляя их на автозаправочные станции, склады, энергетическую инфраструктуру и транспортные объекты.

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Кроме того, Бескрестнов отметил, что в приграничной зоне россияне имеют возможность управлять дронами через mesh-модемы. Именно поэтому, по его словам, подавление сигналов спутниковой навигации в таких случаях практически не влияет на их работу, ведь беспилотники используют другой способ управления.

Он обратил внимание на ещё одну тенденцию — в последнее время общее количество "Шахедов", которые Россия запускает по территории Украины, сократилось. При этом, как отмечает эксперт, объективных причин для такого сокращения он не видит. По его мнению, наиболее вероятным объяснением является то, что часть производственных мощностей россияне переориентируют на серийный выпуск реактивных модификаций этих беспилотников.

В отдельности "Флеш" отметил изменение самой логики воздушных атак. Если раньше противник рассчитывал прежде всего на количество дронов, то теперь больше внимания уделяет их эффективности. Перед нанесением ударов российские военные проводят детальную разведку объектов, анализируют работу украинских средств противовоздушной обороны, радиолокационных станций и систем радиоэлектронной борьбы, определяют возможные маршруты обхода защиты и прокладывают траектории полёта на разных высотах и скоростях.

Кроме того, по словам Бескрестнова, для выполнения таких задач противник уже применяет модификацию "Шахедов" под названием "Сикер". Эти беспилотники оснащены системой захвата цели, что позволяет им более эффективно наносить удары по заданным объектам.

В заключение "Флеш" подчеркнул, что сознательно не комментирует публично возможные шаги Украины в ответ на такие изменения. Он пояснил, что любые подробности, касающиеся укрепления украинной обороны, могут представлять интерес для противника, поэтому подобную информацию не следует разглашать.

Напомним, что в ночь на 6 июля Россия совершила одну из самых масштабных воздушных атак на Украину и задействовала для этого 419 средств воздушного нападения, в том числе 68 ракет и 351 ударный беспилотник. Основной удар пришелся на Киев. По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, украинской ПВО не удалось перехватить ни одной баллистической ракеты из-за острого дефицита ракет для систем Patriot.

Кроме того, Министерство обороны РФ пригрозило, что Россия увеличит количество и мощность ударов по Украине в ответ на атаки украинских беспилотников по своей территории. В российском ведомстве также утверждают, что в ночь на 6 июля Украина якобы атаковала Россию 625 дальнобойными дронами, большинство из которых, по их версии, удалось сбить или нейтрализовать.