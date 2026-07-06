Усиление ударов со стороны РФ: в Минобороны России пригрозили увеличить количество атак на Украину

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что в ответ на атаки беспилотников по территории РФ увеличит количество и мощность ударов по Украине. В ведомстве также сообщили о массированной атаке дронов в ночь на 6 июля.

Об этом сообщили на канале российского ведомства в Telegram.

Там утверждают, что в ночь с 5 на 6 июля Украина якобы атаковала российскую территорию 625 дальнобойными беспилотниками, из которых, по заявлению Минобороны РФ, 613 были сбиты или нейтрализованы.

В ведомстве заявили, что основными целями атаки были объекты гражданской топливно-энергетической инфраструктуры в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях и в оккупированном Крыму. По утверждению Минобороны РФ, больше всего беспилотников якобы сбили над Брянской областью — 147, Ярославской — 72, Крымом — 64, Ленинградской — 48, Белгородской — 43 и Калужской — 31.

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В ведомстве также заявили, что в ночь на 6 июля российские войска якобы нанесли массированный удар с помощью высокоточного оружия и беспилотников по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области.

"Стремление западных спонсоров киевского режима увеличить поставки беспилотников, ракет и боеприпасов не останется незамеченным и будет сопровождаться адекватным увеличением количества и мощности ударов Вооружённых сил Российской Федерации по территории Украины", — заявили в Министерстве обороны РФ.

Массированный обстрел 6 июля

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июля российские войска нанесли по Украине массированный комбинированный удар с применением ракет и ударных беспилотников. В Киеве первые взрывы прогремели около 03:00, также под атакой оказались Вишневое и другие населенные пункты вблизи столицы.

В результате обстрела были зафиксированы попадания в жилые дома и повреждения нескольких многоэтажных зданий. По информации Воздушных сил, Россия применила 419 средств воздушного нападения, а украинские силы ПВО не смогли сбить баллистические ракеты, в частности "Циркон".

В Киеве погибли 12 человек, ещё более 50 получили ранения. В Вишневом жертвами удара стали пять человек, в том числе двое спасателей. Спасательные работы и обследование повреждённых зданий продолжаются.

Кроме того, в результате обстрела в Вишневом погибли три человека, ещё 26 получили ранения, среди них — девятимесячный ребёнок и 15-летняя девушка. В результате обстрела возник крупный пожар на складских помещениях, были повреждены десятки зданий, а в зоне поражения продолжались работы взрывотехников и спасателей.