РФ ударила по Киеву: уже 12 погибших, десятки раненых

Количество жертв террористической атаки ВС РФ на Киев в ночь на 6 июля возросло до 12 человек.

Еще свыше 50 людей получили ранения разной степени тяжести, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Всем им предоставляется необходимая медицинская помощь.

В Киеве основной удар приняли на себя Дарницкий и Подольский районы. Повреждения также зафиксированы в Голосеевском и Оболонском районах. Аварийно-спасательные работы в городе продолжаются без остановки.

Также известно о пяти погибших в Вишневом, о чем рассказали в ГСЧС. Среди них — двое спасателей. 21 пострадавших находятся в больницах, среди них — двое детей: младенец возрастом 9 месяцев и 12-летний ребенок.

Спасатели эвакуировали 117 граждан, которые во время воздушного удара находились в укрытии, оказавшемся в эпицентре взрыва.

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Всего в городе эвакуированы свыше 600 человек. Специалисты проверяют каждый жилой дом и хозяйственные помещения, чтобы убедиться, что в поврежденных постройках не осталось пострадавших или погибших.

В результате обстрела и детонации разрушены пять улиц.

Атака на Киев 6 июля: что известно

В ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с использованием ракет и ударных беспилотников. Первые взрывы в Киеве прогремели около 3:00, под ударом также оказались Вишневое и другие пригороды столицы.

В результате обстрела были зафиксированы попадания в жилые дома и повреждения нескольких многоэтажек.

По данным Военно-воздушных сил, Россия применила 419 средств воздушного нападения, при этом украинская ПВО не перехватила баллистические ракеты, в том числе и "Циркон".

Главной причиной этого стал дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot.