Росія завдала удару по Києву: вже 12 загиблих, десятки поранених

Кількість жертв терористичного нападу ЗС РФ на Київ у ніч на 6 липня зросла до 12 осіб.

Ще понад 50 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Усім їм надається необхідна медична допомога.

У Києві основний удар припав на Дарницький та Подільський райони. Пошкодження також зафіксовано в Голосіївському та Оболонському районах. Аварійно-рятувальні роботи в місті тривають без перерви.

Також відомо про п’ятьох загиблих у Вишневому, про що повідомили в ДСНС. Серед них — двоє рятувальників. 21 постраждалий перебуває в лікарнях, серед них — двоє дітей: немовля віком 9 місяців та 12-річна дитина.

Рятувальники евакуювали 117 громадян, які під час повітряного удару перебували в укритті, що опинилося в епіцентрі вибуху.

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Загалом у місті евакуйовано понад 600 осіб. Фахівці перевіряють кожен житловий будинок і господарські приміщення, щоб переконатися, що в пошкоджених будівлях не залишилося постраждалих або загиблих.

В результаті обстрілу та вибуху було зруйновано п’ять вулиць.

Напад на Київ 6 липня: що відомо

У ніч на 6 липня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні з використанням ракет та ударних безпілотників. Перші вибухи в Києві пролунали близько 3:00, під ударом також опинилися Вишневе та інші передмістя столиці.

В результаті обстрілу було зафіксовано влучання в житлові будинки та пошкодження кількох багатоповерхівок.

За даними Військово-повітряних сил, Росія застосувала 419 засобів повітряного нападу, при цьому українська ППО не перехопила балістичні ракети, зокрема й "Циркон".

Головною причиною цього став дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot.