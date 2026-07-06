Посилення ударів РФ: у Міноборони Росії пригрозили збільшити кількість атак по Україні

Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що у відповідь на атаки безпілотників по території РФ збільшить кількість і потужність ударів по Україні. У відомстві також повідомили про масовану атаку дронів у ніч проти 6 липня.

Про це повідомили на каналі російського відомства у Telegram.

Там стверджують, що в ніч із 5 на 6 липня Україна нібито атакувала російську територію 625 далекобійними безпілотниками, з яких, за заявою Міноборони РФ, 613 були збиті або придушені.

У відомстві заявили, що основними цілями атаки були об'єкти цивільної паливно-енергетичної інфраструктури в Ленінградській, Брянській, Бєлгородській, Ярославській, Калузькій, Курській областях і в окупованому Криму. За твердженням Міноборони РФ, найбільше безпілотників нібито збили над Брянською областю — 147, Ярославською — 72, Кримом — 64, Ленінградською — 48, Бєлгородською — 43 і Калузькою — 31.

Відео дня

У відомстві також заявили, що в ніч на 6 липня російські війська нібито завдали масованого удару високоточною зброєю та безпілотниками по підприємствах військової промисловості й пов'язаних із ЗСУ об'єктах паливно-енергетичного комплексу в Києві та Київській області.

"Прагнення західних спонсорів київського режиму збільшувати постачання безпілотників, ракет і боєприпасів не залишаться непоміченими та будуть супроводжуватися адекватним зростанням кількості й потужності ударів Збройних сил Російської Федерації по території України", — заявили в Міністерстві оборони РФ.

Масований обстріл 6 липня

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 6 липня російські війська завдали по Україні масованого комбінованого удару із застосуванням ракет і ударних безпілотників. У Києві перші вибухи пролунали близько 03:00, також під атакою опинилися Вишневе та інші населені пункти поблизу столиці.

Унаслідок обстрілу були влучання в житлові будинки та пошкодження кількох багатоповерхівок. За інформацією Повітряних сил, Росія застосувала 419 засобів повітряного нападу, а українські сили ППО не змогли збити балістичні ракети, зокрема "Циркон".

В Києві загинули 12 людей, ще понад 50 дістали поранення. У Вишневому жертвами удару стали п'ятеро людей, серед яких двоє рятувальників. Рятувальні роботи та обстеження пошкоджених будівель тривають.

Також через атаку у Вишневому загинули троє людей, ще 26 дістали поранення, серед них — дев'ятимісячна дитина та 15-річна дівчина. Через обстріл виникла масштабна пожежа на складських приміщеннях, були пошкоджені десятки будівель, а в зоні ураження тривали роботи вибухотехніків і рятувальників.