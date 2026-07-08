"Видел, из чего они собраны": "Флеш" оценил перспективы производства ракет Patriot в Украине

Украина может получить право на самостоятельное производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot по американской лицензии. Военный эксперт и советник министра обороны Сергей Бескрестнов ("Флеш") считает, что украинские предприятия способны освоить такое производство, если США примут соответствующее решение.

Об этом чиновник написал в своем Telegram, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о возможном предоставлении Украине лицензии на производство ракет Patriot. По его словам, он имел возможность подробно изучить ракеты PAC после их боевого применения, поэтому уверен, что их производство не является недостижимой задачей для украинской оборонной промышленности. И, по его мнению, запуск такого проекта стал бы чрезвычайно важным шагом для укрепления украинской системы противовоздушной обороны.

"Я разбирал ракеты PAC из системы "Патриот" (после запуска). Видел, из чего и как они собраны, и могу с уверенностью сказать, что мы сможем наладить их производство по лицензии США. Это отличная новость. Главное, чтобы процесс начался как можно скорее", – написал он.

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Поводом для такой реакции стало заявление президента США Дональда Трампа, с которым он выступил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как цитирует американского лидера издание "УНИАН", Вашингтон рассматривает возможность предоставить Украине право на производство ракет для систем Patriot.

По словам Трампа, Соединённые Штаты готовы не только выдать соответствующую лицензию, но и передать украинской стороне необходимые технологии, а также обучить специалистов процессу производства. Он признал, что изготовление таких ракет является технологически сложным, однако выразил уверенность, что украинские специалисты смогут быстро освоить все необходимые процессы.

"Мне птичка нашептала, что сегодня мы обсудим с Зеленским вопрос о предоставлении Украине права на производство ракет Patriot. Мы покажем, как их изготавливать. На самом деле это очень сложный процесс, но вы быстро разберетесь со всеми его нюансами. Именно об этом мы и будем говорить", — сказал политик.

Кроме того, американский президент пояснил, что сегодня спрос на комплексы "Пэтриот" настолько высок, что заказчикам приходится долго ждать их поставки. По его мнению, локализация производства в Украине могла бы помочь сократить эти сроки и одновременно укрепить обороноспособность страны.

Кроме того, Трамп сообщил, что компания-производитель комплексов Patriot в настоящее время строит ещё четыре завода. По его словам, вопрос о передаче Украине лицензии пока официально не согласован с производителем, однако он не сомневается, что такое решение удастся согласовать.

"Разве это не замечательно? Тогда вы уже не сможете жаловаться, что мы даем вам недостаточно. Мы просто скажем: "Делайте сами". Мы ещё не сообщили об этом компании-производителю, но всё уладится. Думаю, они будут в восторге", — отметил высокопоставленный чиновник.

Напомним, что, как сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат, во время массированной атаки на Киев в ночь на 6 июля украинская ПВО не сбила ни одной баллистической ракеты из-за острого дефицита ракет для систем Patriot.

Как уточнил Сергей Бескрестнов, российский диктатор Владимир Путин обнаружил слабое место и будет прибегать к террору, чтобы заставить Украину капитулировать или хотя бы пойти на уступки. По его словам, если такие атаки будут происходить несколько раз в месяц, то противник разрушит всю инфраструктуру.