Україна отримала ракети Patriot та AIM: чи вистачить їх для відбиття російських атак

Україна отримала ракети AIM і додаткові ракети для систем Patriot, а також підтвердження щодо передачі кількох систем ППО Crotale та боєприпасів до них.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом, передає “Суспільне”.

За словами Зеленського, Україна отримала підтвердження щодо кількох систем Crotale та ракет до них. Водночас він не уточнив, від якої саме країни надійде ця допомога.

Також Україна отримала ракети AIM, які використовує, зокрема, для перехоплення російських ракет. Зеленський додав, що країна отримала ще невелику кількість ракет Patriot.

“І ще трішки зайшло ракет Patriot. Скільки — не можу сказати, але трішки. Треба більше”, — зазначив президент.

Окрім військової допомоги, Україна домовилася з європейськими партнерами про нові пакети підтримки. Норвегія підтвердила 9 мільярдів доларів фінансування України на 2027 рік.

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Також Україна планує співпрацювати з Норвегією над проєктом антибалістичної системи FREYJA та стратегічним партнерством у сфері безпілотників. Швеція надає фінансовий пакет для виробництва українських дронів, а Латвія погодила спільне виробництво безпілотників, близько 90% яких передаватимуть Україні.

Німеччина погодила пакет підтримки української енергетики. Бельгія, Данія та Естонія допомагатимуть українським регіонам, а Німеччина та Бельгія — підтримуватимуть ветеранську політику.

Які характеристики мають передані ракети та системи

Точні модифікації ракет Patriot та AIM, які отримала Україна, Зеленський не уточнив. Ракети PAC-3 для Patriot використовують технологію hit-to-kill — знищують ціль прямим ударом. Вони призначені, зокрема, для перехоплення тактичних балістичних і крилатих ракет, а також літаків.

До сімейства AIM належать різні американські керовані ракети класу “повітря — повітря”. Наприклад, AIM-120 AMRAAM працює за будь-якої погоди та призначена для бою за межами прямої видимості, тоді як AIM-9X Sidewinder є короткодіючою ракетою з інфрачервоним наведенням і може запускатися як з літака, так і з наземних установок.

Crotale — це система протиповітряної оборони малої дальності. Вона призначена для боротьби з повітряними цілями на малих і дуже малих висотах та може застосовуватися для захисту важливих об'єктів і військ.

Нагадаємо, видання The Atlantic писало, що компанії Raytheon і Lockheed Martin поки не поспішають надавати Україні ліцензії, які дозволили б виробляти ракети для Patriot. Офіційною причиною називають ризик порушення прав інтелектуальної власності.

7 серпня Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати самі зіткнулися з нестачею ракет Patriot. За його словами, значні обсяги зброї, передані Україні за часів Джо Байдена, призвели до помітного скорочення американських запасів.