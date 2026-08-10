"Занадто кмітливі": виробники Patriot не хочуть передавати ліцензії Україні — The Atlantic

Компанії Raytheon і Lockheed Martin, які залучені до виробництва протиракет до Patriot, відмовляються передавати ліцензії Україні начебто через ймовірне порушення інтелектуальної власності. Однак інсайдери кажуть про іншу версію.

Друга точка зору полягає в тому, що Київ з отриманням ліцензій може значно покращити наявні продукти завдяки ноу-хау та зниженню ціни виробництва. Про це йдеться в матеріалі The Atlantic.

ЗМІ цитує одне джерело з Республіканської партії США, яке вказує на "кмітливість" та "адаптативність" України. Останні новинки в дроновій царині та протидії ворожим БПЛА показують здатність Києва до змін і пристосування до викликів під час війни.

"Raytheon та Lockheed занепокоєні через можливу крадіжку інтелектуальної власності. Але їхнє справжнє занепокоєння в тому, що українці знайдуть спосіб покращити Patriot. А потім — виробляти їх у великих масштабах швидше та за набагато менші гроші, ніж в США", — сказав інсайдер.

Відео дня

Чому США бояться передавати ліцензії на Patriot

ЗМІ також вказує, що надання Україні ліцензії на виробництво Patriot могло б стати початком виробничої співпраці, яка зрештою приносила б користь і самим США. Також Вашингтон стратегічно може стати одночасно гарантом безпеки України та бенефіціаром її виробничих можливостей.

"Українці мають власні активні програми розробки майже всього, що їм потрібно, і їхній намір полягає в тому, щоб у майбутньому стати повністю самодостатніми. Зараз вони (українці — ред.) все ще майже повністю залежать від союзників у питанні ракет-перехоплювачів", — сказав незалежний аналітик з питань безпеки Колбі Бадхвар.

В матеріалі додається, що Україна — одна з небагатьох країн Європи, які й досі прагнуть до взаємної співпраці. Після завершення війни Київ міг би виробляти надлишкові комплекси Patriot для потреб США або для перепродажу американським союзникам і партнерам. З огляду на наявні попередні досягнення в дроновій/антидроновій галузях, Україна навіть змогла би виробляти надлишки протиракет для своїх потреб, що і викликало такі страхи в США зараз.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Україна має спосіб зупинити балістичний терор РФ. Контрадмірал США Марк Монтгомері вважає, що Київ має альтернативу для протидії у проєкті ERAM.

Згодом стало відомо, що США щомісяця надаватимуть Україні ракети-перехоплювачі для Patriot. Зеленський заявив, що в 2026 році, у порівнянні з минулим роком, щомісячне постачання антибалістики зменшилося.