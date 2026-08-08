США щомісяця надаватимуть Україні ракети-перехоплювачі для Patriot, — Зеленський

Україна постійно працює зі Сполученими Штатами як з країною, яка виробляє системи Patriot та антибалістичні ракети для них. Київ ще раніше домовився про щомісячне постачання озброєння, зазначив Зеленський.

Щомісяця Сполучені Штати Америки виділятимуть Україні певну кількість антибалістичних ракет для систем Patriot. Про це під час спільної пресконференції з президентом Сербії Александаром Вучичем повідомив Володимир Зеленський.

Утім, за його словами, на жаль, цих ракет все одно буде недостатнь.

Також глави держави зізнався, що у 2026 році, у порівнянні з минулим роком, щомісячне постачання антибалістики зменшилося.

Але деякі запаси ракет збереглися у країнах Європи.

"У німців є, у поляків є", — зазначив Зеленський, додавши, що ці країни можуть допомогти Києву відбивати балістичні атаки.

Зеленський наголосив, що кожного дня спілкується з лідерами європейських країн та країн близького сходу щодо надання Україні антибалістики поза пакету допомоги від США.

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Також він підкреслив, що над питанням закриття неба в Україні повинні працювати усі інституції, а не тільки президент.

"Інакше ракет буде недостатньо", — визнав глава держави.

Нагадаємо, у липні під час саміту НАТО президент США Дональд Трамп заявив, що може погодитись на надання ліцензії для виробництва ракет Patriot в Україні.

Але невдовзі Трамп заявив, що передумав надавати Україні дозвіл на виробництво ракет для ЗРК Patriot.

Й на прохання Зеленського надати ракети для захисту від російських обстрілів глава Білого дому заявив, що вони потрібні самим США.