США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты-перехватчики для Patriot, — Зеленский

Украина постоянно сотрудничает с Соединенными Штатами как со страной, производящей системы Patriot и антибаллистические ракеты для них. Киев еще ранее договорился о ежемесячных поставках вооружения, отметил Зеленский.

Каждый месяц Соединённые Штаты Америки будут поставлять Украине определённое количество противоракетных ракет для систем Patriot. Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем сообщил Владимир Зеленский.

Впрочем, по его словам, к сожалению, этих ракет все равно не хватит.

Кроме того, глава государства признал, что в 2026 году, по сравнению с прошлым годом, ежемесячные поставки противоракетного оружия сократились.

Однако в некоторых европейских странах сохранились запасы ракет.

"У немцев есть, у поляков есть", — отметил Зеленский, добавив, что эти страны могут помочь Киеву отражать баллистические атаки.

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Зеленский подчеркнул, что ежедневно общается с лидерами европейских стран и стран Ближнего Востока по вопросу предоставления Украине противоракетной защиты вне рамок пакета помощи от США.

Кроме того, он подчеркнул, что над вопросом закрытия воздушного пространства в Украине должны работать все институции, а не только президент.

"Иначе ракет не хватит", — признал глава государства.

Напомним, что в июле во время саммита НАТО президент США Дональд Трамп заявил, что может согласиться на выдачу лицензии на производство ракет Patriot в Украине.

Однако вскоре Трамп заявил, что передумал давать Украине разрешение на производство ракет для ЗРК Patriot.

А на просьбу Зеленского предоставить ракеты для защиты от российских обстрелов глава Белого дома заявил, что они нужны самим США.