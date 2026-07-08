Не только Patriot: какие есть альтернативные системы для сбивания баллистики РФ, — эксперт (видео)

От российского ракетного потенциала можно защититься с помощью других систем противоракетной обороны, существующих в мире, помимо комплекса Patriot, заявил авиаэксперт. Например, существует израильская система Arrow, способная сбить "Искандер" Российской Федерации, причем на землю не упадет ни одного обломка, поскольку взрыв происходит в космосе.

Украина получит от Канады военную помощь в размере 900 млн долл.: из потратят на дефицитные ракеты Patriot, которые ещё предстоит изготовить на заводах США, напомнили на медиапортале "24 канал". Между тем существуют и другие, альтернативные, комплексы ПВО для защиты от российской баллистики. Об этих альтернативах авиационный эксперт и заместитель директора производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал в эфире телемарафона. Выяснилось, что альтернативы есть у США и Израиля, а также имеются качественные комплексы Италии, Франции и Германии.

"Балистика" и "Патриот" — см. комментарий Храпчинского с 25:17

Храпчинский рассказал о работе альтернативных систем ПВО, которые, помимо Patriot, сбивают баллистические ракеты. Сначала речь шла об израильском комплексе Arrow: две установки приобрела Германия. По словам авиаэксперта, эти системы противоракетной защиты превосходят Patriot, поскольку работают на большой высоте.

Відео дня

"Это намного лучше, чем Patriot, потому что они перехватывают баллистические ракеты вне атмосферы. То есть последствий падения обломков практически нет", — сказал он.

Еще один комплекс с такими же возможностями — американская система THAAD, которая также работает за пределами атмосферы. Еще один пример — южнокорейская система, которая применялась во время последней войны на Ближнем Востоке. [Авиаэксперт не указал названия, но речь может идти о Cheongung-II: 10 батарей заказали ОАЭ и, вероятно, использовали во время войны с Ираном — ред.]. Существует итальянско-французский комплекс SAMP/T и немецкий IRIS-T — эти системы "также являются перспективными системами, которые должны развиваться в направлении противодействия баллистическим ракетам". Храпчинский сказал, что Украине стоило бы предоставить партнерам техническое задание на разработку антибаллистических систем.

"Если бы мы качественно сотрудничали с нашими партнерами напрямую, формулируя четкое техническое задание с учетом потребностей, то, я думаю, можно было бы говорить и о том, что появилось бы больше систем, способных противостоять баллистическим ракетам", — прозвучало в эфире.

В то же время эксперт уточнил, что сохраняются проблемы с ракетами для этих систем ПВО. Если ракет Patriot производится всего 750 в год, то ракет Aster 30 Block 1NT для SAMP/T — всего 200, отметил Храпчинский.

Баллистика и Patriot — подробности

Отметим, что в июле 2026 года РФ нанесла три массированных удара по Украине с использованием баллистических ракет "Искандер", гиперзвуковых "Цирконов" и других средств поражения. Воздушные силы ВСУ каждый раз сообщали о результатах работы ПВО: 2 июля системы Patriot сбили баллистическую ракету, а 6 и 8 июля все российские ракеты долетели до целей. 6 июля российские ракеты попали в жилые дома в Подольском и Дарницком районах Киева, а также в город Вишневое на юго-западной окраине столицы. Число жертв баллистического удара РФ — 50 человек.

Между тем Военно-воздушные силы и президент Украины Владимир Зеленский сообщили об отсутствии ракет Patriot, которые — единственные в украинском арсенале — способны сбить российские "Искандеры". Глава государства отправился на саммит НАТО в Анкаре, чтобы договориться с партнерами об этих ракетах: Зеленский сказал, что Украине они нужны уже сейчас и поэтому непонятно, зачем их напрасно хранить на западных военных складах.

Весной 2026 года аналитики портала Defense Express изучили темпы производства ракет Patriot. Выяснилось, что для нужд всего мира в месяц производят 50-60 ракет, Украине достаются единицы (если достаются), а РФ ежемесячно получает такое же количество баллистических ракет, сколько она запускает по украинцам.

Напоминаем, что в июле министр обороны Нидерландов сообщила, что Украине больше не будут поставлять ракеты Patriot, поскольку у страны иссякли запасы. В то же время СМИ писали о планах компании Fire Point создать отечественную недорогую противоракетную систему: речь идет о ракетах FP-7.x и системе "Фрея".