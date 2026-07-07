"Мы на грани": Нидерланды отказались поставлять Украине ракеты Patriot

Министр обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериус ответила на вопрос о возможности предоставления Украине новой партии ракет Patriot, которые сбивают баллистические ракеты Российской Федерации. Выяснилось, что эта страна уже не имеет возможности поставлять украинцам ракеты противовоздушной обороны и другое оружие.

Заявление Дилан Ешильгоз-Зегериус прозвучало во время краткого брифинга для прессы перед началом саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля, сообщило агентство Bloomberg. Уточняется, что речь идет о потере прямой военной поддержки — о невозможности предоставления оружия в целом и ракет Patriot в частности. Министр не пояснила, сохранится ли выделение средств по программе PURL, в рамках которой для Украины закупается оружие в США.

Ешильгоз-Зегериус призвала другие страны помогать украинцам, поскольку возможности Нидерландов исчерпаны, говорится в материале агентства. Когда зашел разговор о ракетах Patriot, министр ответила, что ее страна "на пределе своих возможностей".

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"У нас, как и у Нидерландов, больше нет таких возможностей, потому что мы уже так много сделали", — сказала Ешильгоз-Зегериус.

Bloomberg не привело других подробностей заявления министра.

6 июля, за сутки до начала саммита НАТО, на странице Йешильгоз-Зегериус в социальной сети X появился пост, посвященный вопросам обороны. Чиновница написала, что Нидерланды начинают инвестировать в оборону, что позволит не только повысить уровень безопасности, но и улучшить экономику. Есть ссылка на материал Telegraph об инвестировании 3 млрд евро в производство оружия совместно с Германией, Великобританией и США. Среди прочего речь идет о ракетах "земля-воздух" Stinger, самолете AWACS, флоте десантных кораблей и о совместной закупке систем ПВО вместе с Бельгией.

"Также изучается возможность более тесного сотрудничества с Соединенными Штатами и Германией, в частности, в отношении систем противовоздушной обороны Patriot", — сообщило СМИ.

Ракеты Patriot — информация главы Министерства обороны Нидерландов Фото: Скриншот

Ракеты Patriot — подробности

Отметим, что 2 и 6 июля Украина подверглась массированному ракетно-дроновому удару со стороны РФ с использованием баллистических ракет, и Военно-воздушные силы сообщили, что запасы Patriot исчерпаны. Во время атаки 6 июля, когда погибли 50 украинцев, россияне нанесли удар 23 ракетами "Искандер-М" и шестью ракетами "Циркон": ни одну из них не сбили. О нехватке противоракетной обороны также высказался президент Украины Владимир Зеленский: он заявил, что будет обсуждать эту тему с партнерами во время саммита НАТО.

Между тем ранее аналитики портала Defense Express проанализировали темпы производства ракет Patriot в мире и установили, что они кардинально отстают от современных потребностей. Выяснилось, что в месяц производится около 50–60 ракет, которые США распределяли между союзниками и партнерами. После начала войны в Иране Украина заключила соглашение о поставке новых ракет Patriot, но дата поставки неизвестна. Впрочем, министр обороны Михаил Федоров 6 июля сообщил, что они могут поступить до конца 2026 года.

Весной и летом СМИ публиковали материалы о мерах, которые принимает Украина для пополнения запасов ракет Patriot. В частности, во время саммита с Великобританией была достигнута договоренность о поставках старых ракет, которые уже подлежали списанию: количество и тип неизвестны — PAC-2 (для сбивания крылатых ракет и самолетов) или PAC-3 (противоракетные).

Напоминаем, что 22 июля стало известно о возможных договоренностях с Германией о предоставлении ракет Patriot: о какой партии идет речь и когда они могут появиться в Украине.