Старые и почти утилизированные: в МИД сообщили, что Украина получит ракеты ПВО для Patriot

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что Украина может получить старые ракеты для зенитного-ракетного комплекса Patriot, которые должны были везти на утилизацию. Вместо уничтожения этих ракет, их отправят украинцам для усиления противовоздушной обороны.

Украинские дипломаты работают над первоочередной задачей по поиску "ресурсов и решений" по ПВО, сказал Тихий во время брифинга 10 июня. Этими вопросами непосредственно занимается глава МИД Андрей Сибига. Минимальная информация, которую можно обнародовать в этом контексте, — во время визита в Лондон, который произошел на днях, достигли договоренности по старым, готовым к списанию, ракетам для ЗРК Patriot. И теперь главная задача дипломатов — скорейшая реализация этого решения, чтобы ракеты оказались в Украине, прозвучало на брифинге.

Ракеты Patriot — Тихий о новых соглашениях по ПВО см. с 33:45

Тихий пояснил, что у союзников и партнеров Украины есть устаревшие ракеты Patriot, для которых подошло время для списания и утилизации. Вместо того, чтобы отправлять их на утилизацию в США, их передадут украинцам. Выяснилось, что эти ракеты отыскала украинская сторона, и осталось еще отыскать ресурсы для отправки.

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"Мы сейчас ведем активные переговоры для того, чтобы их получить. Ракеты, которые после того, как у них выходит срок годности, надо или возвращать к производителю, или утилизировать. Мы предлагаем передать их Украине", — сказал Тихий.

На портале NV уточнили, что может идти речь о старых PAC-2 и PAC-3, которые могут передать Украине.

Еще один вопрос, на который ответил Тихий, касался военной помощи от Болгарии: 9 июня министр обороны этой страны Димитар Стоявно заявил, что помощь прекратят. Представитель МИД Украины уточнил, что речь шла о бесплатной технике и снарядах с армейских складов, а коммерческие соглашения, заключенные на днях с Болгарией, действуют и в дальнейшем.

Ракеты Patriot — детали

Для ЗРК Patiot разработали типы ракет PAC-2 и PAC-3, которые предназначены для разных целей и имеют разный принцип действия. PAC-2 содержит фугасный заряд, который взрывается по сигналу рядом с целью и объект сбивается благодаря попаданию обломков. Основное назначение таких ракет — сбивание самолетов, крылатых ракет противника. Особенность PAC-3 — уничтожение баллистических целей прямым попаданием: то есть требуется четкое наведение благодаря высокоточной электронике и вспомогательному оборудованию. На портале армии США указано, что срок годности этих ракет около 45 лет, но его можно продлить после проверки и испытаний. Среди проблем, которые могут появиться после длительного хранения, — ухудшение работы электроники и дефекты материалов, топлива и тому подобное.

Отметим, 4 июня медиа Bloomberg сообщило, что Украина пытается заключить соглашение с Германией о получении ракет Patriot. При этом президент Зеленский обещает передать немцам будущие ракеты-перехватчики, которые изготовит украинский ВПК.

Напоминаем, милитаристский портал Defense Express сравнил темпы изготовления ракет Patriot США и ракет "Искандер" в РФ и объяснил, успеет ли американский ВПК за российским.