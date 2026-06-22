Украина получит от Германии 600 ракет Patriot: как скоро они поступят (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский комплекс противовоздушной обороны Patriot может получить 600 ракет из Германии. Речь идет о ракетах, изготовленных на немецком предприятии, получившем лицензию от Соединённых Штатов Америки и компаний Lockheed Martin/Raytheon. Как скоро эти 600 ракет ПВО поступят в Украину, чтобы защитить людей от баллистических ракет Российской Федерации?

О помощи от Германии в виде ракет Patriot Зеленский рассказал в интервью ТСН, которое вышло в эфир в воскресенье, 21 июня, через шесть дней после массированного удара РФ по Киеву и повреждения Успенского собора. Во время беседы с ведущей ТСН Аллой Мазур президент сказал, что речь идет о пакете помощи в 600 ракет, но признал, что они поступят не скоро. Фокус собрал больше информации о возможностях Германии в отношении противоракет, необходимых Украине.

Ракеты Patriot — заявление Зеленского о 600 ед. PAC-2, см. с 8:42

Зеленский и Мазур беседовали в Киево-Печерской лавре и, среди прочего, затронули вопрос о ПВО Украины. Помимо заявления о 600 ракетах, президент сказал, что Германия налаживает производство, получив лицензию США, и первая поставка действительно состоится не в ближайшее время.

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"Некоторое время назад немцы начали [налаживать] производство. Мы уже подписали с ними контракт на значительную сумму — 600 ракет. Мы заключили с немцами хороший контракт. Когда они приедут? Это, безусловно, достаточно длительный процесс", — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина надеется получить лицензию США на производство противоракетного оружия, и, по его словам, есть "сигналы" о положительном решении президента Дональда Трампа, которые он услышал во время саммита G7-2026.

"Помимо немцев, в Европе у нас сегодня, в принципе, есть все технические возможности для запуска производства ракет для систем Patriot. Для этого мне нужны лицензии от Соединённых Штатов. Мы дошли до того, что сейчас требуется личное одобрение от Трампа. Все остальные [европейские и американские компании] согласны", — пояснил он.

Ракеты Patriot — подробности

Отметим, что Фокус писал о намерении Европы помочь Украине с поставкой ракет Patriot благодаря новому заводу, фундамент которого был заложен в ноябре 2024 года. Речь идет о заводе компании MBDA, который строится уже полтора года в Шробенхаузене в Германии. По предварительным оценкам, производственные помещения будут готовы к концу 2026 года, и, ориентировочно, первая продукция появится в конце 2026 — начале 2027 года: об этом сообщили на портале MBDA. Мощности этого завода неизвестны. Кроме того, завод будет производить ракеты PAC-2 Patriot, оснащенные осколочно-фугасной боевой частью: они обезвреживают баллистические ракеты путем поражения осколками. Между тем ещё один вариант для сбивания баллистических ракет — это PAC-3, которая попадает точно в, условно говоря, "Искандер-М" ВС РФ и взрывает его в воздухе.

Между тем весной 2026 года аналитики портала Defense Express сообщили, что производственные мощности заводов Raytheon в США составляют около 700 ракет Patriot в год, но есть обещание нарастить производство до 2–3 тыс. в течение нескольких лет. Также расчеты показали, что месячный объем производства ракет Patriot составляет около 50 шт., которые распределяются между всеми союзниками США и Пентагоном. Для сравнения: минимальная месячная потребность ВСУ с учетом весенних темпов баллистических ударов РФ составляет около 60 противоракет, написали аналитики.

Напоминаем, что в мае стало известно об ещё одной стране, получившей от США разрешение на производство ракет Patriot.