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Военный Фокус Российско-украинская война

Украина получила 5 типов ракет для ЗРК Patriot вместе с самой современной PAC-3 MSE (фото)

patriot для Украины
Пуск ракеты из ЗРК Patriot

В армии США раскрыли, какие именно перехватчики получила украинская армия. В арсенале есть ракеты для борьбы как с крылатыми, так и с баллистическими ракетами.

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Армия США обнародовала список переданных противоракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot. Оказалось, что Украине передали 5 типов перехватчиков, включая самые современные PAC-3 MSE. Об этом сообщает The War Zone.

Противовоздушную оборону существенно усилили, когда передали ПВО Patriot. Он стал одним из самых эффективных единиц военной техники с Запада, которую получила Украина. Во время брифинга исполнительного офиса Программы арии США "Ракеты и космос" были обнародованы фотографии зенитных ракет, которые передали для ЗРК Patriot в Украине. Ожидается, что до конца 2024 года украинской армии передадут еще 5 комплексов напрямую от производителя Raytheon. Также Германия передала еще две пусковые для Patriot.

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Типы ракет, которые передали США Украине

Стало известно, что Украина получила такие ракеты:

  • PAC-2 GEM;
  • PAC-2 GEM-C — для крылатых ракет;
  • PAC-2 GEM-T — для тактических баллистических;
  • PAC-3 CRI — инициатива сокращения средств, созданная для уменьшения стоимости единицы;
  • PAC-3 MSE — самый современный тип ракет.

Ракеты GEM-C и GEM-T — это модернизация старых ракет MIM-104C и D. Версия ракеты для баллистических ракет получила повышенные показатели эффективности перехвата. А "C" версия лучше оптимизирована против воздушных угроз по типу крылатых ракет.

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Визуальное сравнение ракет PAC-2 и PAC-3
Фото: CSIS

Чем особенны ракеты PAC-3?

Серия ракет PAC-3 поступила в армию США в 2001 году. Она существенно отличается от предыдущих ракет. Их производит Lockheed Martin, противоракеты также известны под названием MIM-104F. Особенностью перехватчика является то, что она имеет слабую боеголовку. Основным вариантом для уничтожения цели является так называемый "Hit-to-Kill". Ракета должна физически уничтожать цели буквально врезаясь в них.

PAC-3 MSE имеет новый ракетный двигатель, улучшенный ускоритель и другие дополнения, которые позволяют ему поражать угрозы на больших высотах и на большей дальности, чем все предыдущие PAC-3. Также пусковая установка для ракет PAC-3 может содержать до 16 ракет PAC-3, 12 ракет PAC-3 MSE или любого типа ракеты по 4 единицы. При этом более старая пусковая с PAC 2 может запускать 4 ракеты.

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Типы пусковых установок Patriot
Фото: Lockheed Martin

В издании отмечают, что Украине был смысл передавать различные версии ракет, потому что они сталкиваются со всем ракетным арсеналом РФ.

Напомним, 7 августа СМИ писали, что ВС РФ пытались ударить ракетами "Кинжал" по правительственному кварталу в Киеве, но Patriot перехватил все боеприпасы.