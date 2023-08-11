Україна отримала 5 типів ракет для ЗРК Patriot включно з найсучаснішою PAC-3 MSE (фото)

В армії США розкрили, які саме перехоплювачі отримала українська армія. В арсеналі є ракети для боротьби як з крилатими, так і з балістичними ракетами.

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Армія США оприлюднила список переданих протиракет для зенітно-ракетного комплексу Patriot. Виявилось, що Україні передали 5 типів перехоплювачів включно з найсучаснішими PAC-3 MSE. Про це повідомляє The War Zone.

Протиповітряну оборону суттєво посилили, коли передали ППО Patriot. Він став одним з найефективніших одиниць військової техніки із Заходу, яку отримала Україна. Під час брифінгу виконавчого офісу Програми арії США "Ракети та космос" були оприлюднені фотографії зенітних ракет, які передали для ЗРК Patriot в Україні. Очікується, що до кінця 2024 року українській армії передадуть ще 5 комплексів напряму від виробника Raytheon. Також Німеччина передала ще дві пускові для Patriot.

Типи ракет, які передали США Україні

Стало відомо, що Україна отримала такі ракети:

PAC-2 GEM;

PAC-2 GEM-C — для крилатих ракет;

PAC-2 GEM-T — для тактичних балістичних;

PAC-3 CRI — ініціатива скорочення коштів, створена для зменшення вартості одиниці;

PAC-3 MSE — найсучасніший тип ракет.

Ракети GEM-C та GEM-T — це модернізація старих ракет MIM-104C та D. Версія ракети для балістичних ракет отримала підвищені показники ефективності перехоплення. А "C" версія краще оптимізована проти повітряних загроз по типу крилатих ракет.

Візуальне порівняння ракет PAC-2 та PAC-3 Фото: CSIS

Чим особливі ракети PAC-3?

Серія ракет PAC-3 надійшла в армію США у 2001 році. Вона суттєво відрізняється від попередніх ракет. Їх виробляє Lockheed Martin, протиракети також відомі під назвою MIM-104F. Особливістю перехоплювача є те, що вона має слабку боєголовку. Основним варіантом для знищення цілі є так званий "Hit-to-Kill". Ракета має фізично знищувати цілі буквально врізаючись в них.

PAC-3 MSE має новий ракетний двигун, покращений прискорювач та інші доповнення, які дозволяють йому уражати загрози на більших висотах і на більшій дальності, ніж всі попередні PAC-3. Також пускова установка для ракет PAC-3 може містити до 16 ракет PAC-3, 12 ракет PAC-3 MSE або будь-якого типу ракети по 4 одиниці. При цьому старіша пускова з PAC 2 може запускати 4 ракети.

Типи пускових установок Patriot Фото: Lockheed Martin

У виданні зазначають, що Україні був сенс передавати різноманітні версії ракет, бо вони зіштовхуються з усім ракетним арсеналом РФ.

Нагадаємо, 7 серпня ЗМІ писали, що ЗС РФ намагалися вдарити ракетами "Кинджал" по урядовому кварталу в Києві, але Patriot перехопив всі боєприпаси.