"Деамериканизация ПВО Украины": "евро-Patriot" может заменить ракеты США: анализ Forbes

По словам журналистов, у США практически монополия на лучшие ракеты класса "земля-воздух". Европейские ракеты Asters могут потенциально заменить Patriot. Украине понадобятся дополнительные пусковые установки SAMP/T и радары.

Related video

Украина и ее союзники пытаются заменить важное оружие американского производства в арсенале ВСУ. Об этом пишет Forbes.

После катастрофической пресс-конференции в Овальном кабинете в прошлую пятницу президент США Дональд Трамп и вице-президент Дж. Д. Вэнс требовали от президента Украины Владимира Зеленского большей благодарности за предоставленную военную помощь.

К слову, ведущий подкаста LastWeek Tonight Джон Оливер привел в своем видео слова Трампа, сказавшего, что "это будет прекрасное телешоу, я вам скажу".

"Как сказать, — отметил Оливер. — Это все равно, что наблюдать за тем, как президент унижает (sh*t on) слабого союзника за то, что тот не хочет быть захваченным, а его громила вице-президент пытается подыгрывать (tries to see if he can wrap his lips around his boss’s ass**le around) своему боссу с соседнего дивана. <…> Зеленский благодарил американцев и США по меньшей мере 33 раза, этого, видимо, достаточно. Его не нужно постоянно подталкивать к тому, чтобы сказать спасибо. Он президент страны в разгаре войны, а не ребенок, раскрывающий подарок из супермаркета".

Поставки средств ПВО Украине

Сейчас дальнейшие поставки оружия находятся под вопросом, отмечают авторы публикации, включая ракеты ПВО. Почти все другие разновидности оружия, в которых нуждается Украина, можно произвести на ее территории или приобрести у европейских союзников. Но среди мировых демократий у Соединенных Штатов почти что монополия на лучшие ракеты класса "земля-воздух", их пусковые установки и радары.

Ракета Martlet

Разработанные и произведенные в США шесть батарей Patriot защищают крупные города Украины от самых опасных российских ракет, включая гиперзвуковые баллистические ракеты, которые чрезвычайно трудно перехватить.

"Противовоздушная оборона — одна из самых важных потребностей Украины", — сказал министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грэм. Всего через два дня после провальной пресс-конференции в Белом доме Зеленский встретился с европейскими лидерами в Лондоне.

Британский премьер Кир Стармер пообещал выделить 2 млрд долларов на финансирование поставок Украине 5000 ракет ПВО малой дальности Martlet, произведенных французской фирмой Thales на заводе в Белфасте. В то же время норвежская фирма Kongsberg объявила о плане производства в Украине ракет класса "земля-воздух" для 13 украинских батарей ПВО средней дальности NASAMS.

По информации издания, ни одна из этих инициатив не решает проблему ПВО Украины большой дальности. Martlets могут поражать российские беспилотники и другие более мелкие воздушные цели с расстояния 8 км. NASAMS могут поражать более высокие и быстрые угрозы с расстояния в 40 км. Но Patriot могут перехватывать самолеты, беспилотники и все, кроме самых быстрых баллистических ракет, на расстоянии более 90 км.

Украина получает ракеты для своих батарей Patriot небольшими партиями и оперативно запускает их. Вероятно, в Украине нет большого запаса ракет Patriot, и они могут быстро закончиться, поскольку американцы задержат помощь.

Возможно, Госдепартамент США под руководством госсекретаря Трампа Марко Рубио даст разрешение на продажу Patriot, произведенных на новом заводе в Германии, совместно с Raytheon и европейским производителем ракет MBDA. Но этот завод произведет свою первую ракету только до 2027 года.

Возможно, давно обсуждаемый полностью украинский ЗРК большой дальности SD-300, наконец-то, разработают и поставят в массовое производство. Скорее всего, европейским странам придется оснастить Украину полностью европейскими средствами ПВО класса Patriot — и при этом быстро.

Ракеты ПВО для Украины: "евро-Patriot"

Есть только один реалистичный вариант — SAMP/T, который называют "евро-Patriot". Его совместно выпускают MBDA и консорциумом Eurosam компании Thales. В Украине уже есть две батареи SAMP/T, но им понадобится еще несколько, а также сотни ракет Aster.

Но Eurosam когда-то потребовалось почти четыре года с момента подписания контракта на создание и поставку одной ракеты Aster. Консорциум обещал сократить этот срок до 18 месяцев к следующему году, но даже этого недостаточно, учитывая серьезность трансатлантического кризиса безопасности.

Сейчас ракеты Asters уже могут стать потенциальной заменой Patriot. Украине понадобятся дополнительные пусковые установки SAMP/T и радары. Вместе с тем процесс деамериканизации ПВО Украины начался. И он, несомненно, ускорится.

Напомним, что, по данным ГУР, россияне планируют запускать 500 "шахедов" одновременно.

Также сообщалось, что войска РФ отбили позиции под Курском и Покровском.