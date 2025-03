"Деамериканізація ППО України": "євро-Patriot" може замінити ракети США: аналіз Forbes

За словами журналістів, у США практично монополія на найкращі ракети класу "земля-повітря". Європейські ракети Asters можуть потенційно замінити Patriot. Україні знадобляться додаткові пускові установки SAMP/T і радари.

Україна та її союзники намагаються замінити важливу зброю американського виробництва в арсеналі ЗСУ. Про це пише Forbes.

Після катастрофічної пресконференції в Овальному кабінеті минулої п'ятниці президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Дж. Д. Венс вимагали від президента України Володимира Зеленського більшої подяки за надану військову допомогу.

До слова, ведучий подкасту LastWeek Tonight Джон Олівер навів у своєму відео слова Трампа, який сказав, що "це буде прекрасне телешоу, я вам скажу".

"Як сказати, — зазначив Олівер. — Це все одно, що спостерігати за тим, як президент принижує (sh*t on) слабкого союзника за те, що той не хоче бути захопленим, а його громила віцепрезидент намагається підігравати (tries to see if he can wrap his lips around his boss's ass**le around) своєму босові з сусіднього дивана. <...> Зеленський дякував американцям і США щонайменше 33 рази, цього, мабуть, достатньо. Його не потрібно постійно підштовхувати до того, щоб сказати спасибі. Він президент країни в розпалі війни, а не дитина, яка розкриває подарунок із супермаркету".

Постачання засобів ППО Україні

Наразі подальші постачання зброї перебувають під питанням, зазначають автори публікації, включно з ракетами ППО. Майже всі інші різновиди зброї, яких потребує Україна, можна виробити на її території або придбати у європейських союзників. Але серед світових демократій у Сполучених Штатів майже монополія на найкращі ракети класу "земля-повітря", їхні пускові установки та радари.

Ракета Martlet

Розроблені та вироблені у США шість батарей Patriot захищають великі міста України від найнебезпечніших російських ракет, включно з гіперзвуковими балістичними ракетами, які надзвичайно важко перехопити.

"Протиповітряна оборона — одна з найважливіших потреб України", — сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арильд Грем. Лише через два дні після провальної пресконференції в Білому домі Зеленський зустрівся з європейськими лідерами в Лондоні.

Британський прем'єр Кір Стармер пообіцяв виділити 2 млрд доларів на фінансування постачань Україні 5000 ракет ППО малої дальності Martlet, вироблених французькою фірмою Thales на заводі в Белфасті. Водночас норвезька фірма Kongsberg оголосила про план виробництва в Україні ракет класу "земля-повітря" для 13 українських батарей ППО середньої дальності NASAMS.

За інформацією видання, жодна з цих ініціатив не розв'язує проблему ППО України великої дальності. Martlets можуть уражати російські безпілотники та інші дрібніші повітряні цілі з відстані 8 км. NASAMS можуть уражати вищі та швидші загрози з відстані в 40 км. Але Patriot можуть перехоплювати літаки, безпілотники та все, крім найшвидших балістичних ракет, на відстані понад 90 км.

Україна отримує ракети для своїх батарей Patriot невеликими партіями й оперативно запускає їх. Ймовірно, в Україні немає великого запасу ракет Patriot, і вони можуть швидко закінчитися, оскільки американці затримають допомогу.

Можливо, Держдепартамент США під керівництвом держсекретаря Трампа Марко Рубіо дасть дозвіл на продаж Patriot, вироблених на новому заводі в Німеччині, спільно з Raytheon і європейським виробником ракет MBDA. Але цей завод виробить свою першу ракету тільки до 2027 року.

Можливо, давно обговорюваний повністю український ЗРК великої дальності SD-300, нарешті, розроблять і поставлять у масове виробництво. Швидше за все, європейським країнам доведеться оснастити Україну повністю європейськими засобами ППО класу Patriot — і при цьому швидко.

Ракети ППО для України: "євро-Patriot"

Є тільки один реалістичний варіант — SAMP/T, який називають "євро-Patriot". Його спільно випускають MBDA і консорціумом Eurosam компанії Thales. В Україні вже є дві батареї SAMP/T, але їм знадобиться ще кілька, а також сотні ракет Aster.

Але Eurosam колись знадобилося майже чотири роки з моменту підписання контракту на створення і постачання однієї ракети Aster. Консорціум обіцяв скоротити цей термін до 18 місяців до наступного року, але навіть цього недостатньо, враховуючи серйозність трансатлантичної кризи безпеки.

Зараз ракети Asters уже можуть стати потенційною заміною Patriot. Україні знадобляться додаткові пускові установки SAMP/T і радари. Водночас процес деамериканізації ППО України розпочався. І він, безсумнівно, прискориться.

Нагадаємо, що, за даними ГУР, росіяни планують запускати 500 "шахедів" одночасно.

Також повідомлялося, що війська РФ відбили позиції під Курськом і Покровськом.