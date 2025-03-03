"Цели неизменны": россияне планируют запускать 500 "шахедов" одновременно, — ГУР (видео)

Россияне существенно увеличили выпуск летательных аппаратов различных типов. Кроме этого, враг увеличил количество пусковых площадок.

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По 500 "шахедов" и других дронов одновременно РФ планирует запускать по Украине. Об этом рассказал заместитель начальника украинской разведки, генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

Вадим Скибицкий рассказал о планах россиян в войне с Украиной

Россияне существенно увеличили выпуск летательных аппаратов разных типов, а не только "шахедов". Есть и разведывательные, и имитационные, чтобы перегрузить украинскую ПВО. Кроме этого, враг увеличил количество пусковых площадок, откуда будет запускать еще больше беспилотников.

После этого РФ сможет запускать одновременно около 500 летательных аппаратов на украинскую территорию.

По словам Вадима Скибицкого, цели для россиян уже некоторое время неизменны. Это система управления ВСУ, все, что касается авиации, энергетическая система Украины, газотранспортная, предприятия оборонной промышленности, газотранспортная система, наши газовые месторождения.

Планы россиян в войне с Украиной

Заместитель начальника ГУР рассказал, что стратегические планы россиян остались неизменными, ведь это даже прописано в их документах, которые они разработали для планирования дальнейшего развития ВС. Это полная оккупация, полный контроль над Украиной, а если не удалось оккупировать — установить контроль, чтобы иметь союзника в дальнейшем. Сначала враг думал, что удастся захватить всю Украину, однако сопротивление украинского народа эти планы изменил. Сейчас основная цель РФ — полное овладение Донецкой и Луганской областями, удержание контроля над уже оккупированными территориями.

"Если говорить о планах Кремля, они остаются неизменными еще, пожалуй, после развала Советского союза. Взять под контроль и иметь непосредственное влияние на наше государство это была из основных целей Кремля в течение многих-многих лет. Потому что Украина — это мощный потенциал, мощный оборонно-промышленный комплекс, индустрия, мощный человеческий ресурс", — отметил Скибицкий.

Что сломало планы России

По словам заместителя начальника украинской разведки, сначала планы россиян изменились после поражения под Киевом. Длительная оборона Мариуполя не дала россиянам быстро соединиться с группировкой с севера, чтобы пойти дальше вместе. Также повлияло освобождение оккупированных территорий Харьковской и Херсонской областей, действия на линии боевого соприкосновения сейчас.

Напомним, россияне продвинулись под Курском и Покровском.

Также Фокус писал о последствиях российской атаки "шахедами" в ночь на 3 марта 2025 года.