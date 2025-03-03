Ночная атака "Шахедов" РФ: в каких областях работали силы ПВО, где были попадания

В результате атаки российских "Шахедов" пострадали восемь человек в Харькове и один человек в Кривом Роге, сообщили военные администрации.

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Ударные дроны-камикадзе Вооруженных сил Российской Федерации в ночь со 2 на 3 марта атаковали Украину несколькими волнами, залетая с южного и северо-восточного направлений. Российские беспилотники добрались до Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей, угрожали Киеву и ряду центральных регионов. Группа дронов ударила по Харькову, произошло попадание в жилой дом. Фокус собрал информацию о ночной атаке врага, о взрывах и о работе средств противовоздушной обороны.

Вечером 2 марта Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о нескольких волнах пусков российских дронов-камикадзе "Шахед". Сигнал воздушной тревоги дважды прозвучал в Черниговской и Сумской областях. Первая тревога — с 20:58 по 23:30, вторая — с 23:50 по 4:55. Одна из волн прошла через Николаевскую и Херсонскую области: здесь сигнал тревоги начался в 22:22 и завершился в 0:44. В серии сообщений командование информировало о петлянии беспилотников над центральными и другими регионами. В частности, упоминались такие области:

Черниговская; Сумская; Харьковская; Днепропетровская; Запорожская; Полтавская; Черкасская; Херсонская; Киевская; Николаевская; Винницкая; Житомирская; Кировоградская.

В одном из последних сообщений Воздушных сил ВСУ, появившееся в 4:16, говорится о дроне-камикадзе "Шахед", который летит над Киевской областью в направлении с востока на запад.

В 8:24 Воздушное командование отчиталось о ночной атаке дронов. Согласно данным командования, россияне запустили по украинцам 83 "Шахеда", которые летели из Орла, Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарска. По состоянию на 8:30 есть информация об обезвреживании суммарно 77 беспилотников:

46 — сбиты;

31 — локально потеряны.

В отчете называют шесть регионов, которые пострадали от вражеской атаки — Харьковская, Сумская, Киевская, Черкасская, Днепропетровская, Запорожская области.

Ночной удар РФ — Воздушные силы об атаке 3 марта Фото: Воздушные силы ВСУ

Ночной удар РФ — детали

О первых последствиях ночной атаки ВС РФ стало известно вечером 2 марта. Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, около 22 ч. враг попал в многоэтажку в Киевском районе. От удара беспилотника начался пожар, пострадали восемь человек: пятеро мужчин и три женщины. Среди раненых — семилетний ребенок, писал Фокус. Утром 3 марта глава Харьковской ОГА Олег Синегубов добавил, что два БПЛА неустановленного типа упали в Изюмском районе.

В КГВА в 3:11 предупредили о воздушной угрозе в Киеве. В заметке военной администрации указано, что гражданам следует пройти в укрытие. Киевская ОВА в 0:40 сообщила о работе средств ПВО. О последствиях российской атаки информации не было.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак утром написал, что над областью сбили семь российских дронов. Под ударом оказался Кривой Рог. В результате российской атаки получила ранения женщина, ей оказали помощь. Кроме того, начался пожар, пострадало промышленное предприятие, больница, шесть многоэтажек и машины, пояснил чиновник.

Руководители Сумской, Черкасской, Запорожской области информировали о текущей ситуации в регионах, но о работе ПВО или последствиях удара РФ не информировали.

Отметим, 27 февраля ВС РФ ударили по Запорожью и попали в верхний этаж многоквартирного дома. Согласно данным военной администрации, получила ранения 80-летняя женщина. На фото с места событий видно разрушенное помещение: вылетели рамы, разбитая мебель и личные вещи.

Напоминаем, 2 марта народный депутат Марьяна Безуглая сообщила об ударе РФ по полигону в Днепропетровской области.