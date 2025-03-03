Нічна атака "Шахедів" РФ: в яких областях працювали сили ППО, де були влучання

Внаслідок атаки російських "Шахедів" постраждало восьмеро людей в Харкові та одна людина в Кривому Розі, повідомили військові адміністрації.

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Ударні дрони-камікадзе Збройних сил Російської Федерації в ніч з 2 на 3 березня атакували Україну кількома хвилями, залітаючи з південного та північно-східного напрямків. Російські безпілотники дістались до Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей, загрожували Києву та низці центральних регіонів. Група дронів вдарила по Харкову, сталось влучання у житловий будинок. Фокус зібрав інформацію про нічну атаку ворог, про вибухи та про роботу засобів протиповітряної оборони.

Увечері 2 березня Повітряні сили Збройних сил України попередили про кілька хвиль пусків російських дронів-камікадзе "Шахед". Сигнал повітряної тривоги двічі пролунав у Чернігівській та Сумській областях. Перша тривога — з 20:58 по 23:30, друга — з 23:50 по 4:55. Одна з хвиль пройшла через Миколаївську та Херсонську області: тут сигнал тривоги почався о 22:22 і завершився о 0:44. У серії повідомлень командування інформувало про петляння безпілотників над центральними та іншими регіонами. Зокрема, згадувались такі області:

Чернігівська; Сумська; Харківська; Дніпропетровська; Запорізька; Полтавська; Черкаська; Херсонська; Київська; Миколаївська; Вінницька; Житомирська; Кіровоградська.

У одному з останніх дописів Повітряних сил ЗСУ, який з'явився о 4:16, ідеться про дрон-камікадзе "Шахед", який летить над Київською областю у напрямку зі сходу на захід.

О 8:24 Повітряне командування відзвітувало про нічну атаку дронів. Згідно з даними командування, росіяни запустили по українцях 83 "Шахеда", які летіли з Орла, Міллерово, Курська, Приморсько-Ахтарська. Станом на 8:30 є інформація про знешкодження сумарно 77 безпілотників:

46 — збили;

31 — локаційно втрачені.

У звіті називають шість регіонів, які постраждали від ворожої атаки — Харківська, Сумська, Київська, Черкаська, Дніпропетровська, Запорізька області.

Нічний удар РФ - Повітряні сили про атаку 3 бер езня Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нічний удар РФ — деталі

Про перші наслідки нічної атаки ЗС РФ стало відомо увечері 2 березня. Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, близько 22 год. ворог поцілив у багатоповерхівку у Київському районі. Від удару безпілотника почалась пожежа, постраждали восьмеро людей: п'ятеро чоловіків та три жінки. Серед поранений — семирічна дитина, писав Фокус. Зранку 3 березня глава Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що два БПЛА невстановленого типу упали в Ізюмському районі.

У КМВА о 3:11 попередили про повітряну загрозу у Києві. У дописі військової адміністрації вказано, що громадянам слід пройти в укриття. Київська ОВА о 0:40 повідомила про роботу засобів ППО. Про наслідки російської атаки інформації не було.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зранку написав, що над областю збили сім російських дронів. Під ударом опинився Кривий Ріг. Внаслідок російської атаки отримала поранення жінка, їй надали допомогу. Крім того, почалась пожежа, постраждало промислове підприємство, лікарня, шість багатоповерхівок та машини, пояснив чиновник.

Очільники Сумської, Черкаської, Запорізької області інформували про поточну ситуацію в регіонах, але про роботу ППО чи наслідки удару РФ не інформували.

Зазначимо, 27 лютого ЗС РФ вдарили по Запоріжжю та влучили у верхній поверх багатоквартирного будинку. Згідно з даними військової адміністрації, отримала поранення 80-річна жінка. На фото з місця подій видно зруйноване помешкання: вилетіли рами, потрощені меблі та особисті речі.

Нагадуємо, 2 березня народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила про удар РФ по полігону в Дніпропетровській області.