Росія атакувала Україну крилатими ракетами: у низці областей пролунали вибухи, що відомо

Вранці Росія атакувала Україну крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Під ударом перебували центральні та північні регіони, лунали вибухи та працювала протиповітряна оборона.

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Вранці 25 лютого ЗС РФ нанесли масованого удару по Україні крилатими ракетами — за попередньою інформацією, ворог застосував ракети типу Х-101/555, які запускав із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Було чутно вибухи у кількох областях, зокрема у Черкаській та самих Черкасах, також моніторингові канали попереджали про атаку Київщини та Житомирщини. Фокус зібрав інформацію про ранковий ракетний обстріл Росії по Україні 25 лютого.

Близько 01:47 години ночі стало відомо про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із аеродрому "Оленья". Під ранок вони долетіли до пускових рубежів та здійснили пуски крилатих ракет.

Близько 06:00 Україною почала поширюватися повітряна тривога, моніторингові канали повідомляли про входження крилатих ракет у повітряний простір держави.

Ракети заходили через Сумську область та рухалися у напрямку Черкащини, де згодом пролунали вибухи в обласному центрі.

Невдовзі повідомили про рух ракет у напрямку Київської області, моніторингові канали попереджали про ракети у напрямку Білої Церкви.

Згодом крилаті ракети змінили курс та рухалися у напрямку Житомирської області. Там вони були локаційно втрачені, невдовзі повідомили, що область перебувала під атакою.

Нагадаємо, уночі ЗС РФ атакували Суми ударними дронами типу "Шахед". У місті пролунала низка вибухів, невдовзі стало відомо, що внаслідок удару пошкоджено житловий будинок, є постраждалі.

Раніше Повітряні сили України порахували, скільки ворожих цілей у небі вдалося збити впродовж трьох років повномасштабної війни. За цей час українська авіація вилітала на бойові завдання понад 20 000 разів, як підрахували фахівці у роковини початку вторгнення 24 лютого.

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