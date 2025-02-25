У Сумах через нічну атаку "Шахедів" пошкоджено житловий будинок: що відомо (відео)

Через атаку безпілотників у місті є постраждалі. Влада повідомляє про те, що внаслідок удару повилітали вікна, є руйнування.

Related video

Уночі Росія атакувала Україну ударними безпілотниками типу "Шахед": під ударом опинилася низка регіонів, вибухи було чутно на Київщині та у самій столиці, також повідомляли про звуки вибухів у Кіровоградській, Полтавській, Житомирській та інших областях. Під ударом опинилася Сумська область та місто Суми, де через ворожі дрони зафіксовані руйнування у житловій багатоповерхівці, місцева влада повідомляє про щонайменше двох постраждалих. Фокус зібрав інформацію про нічний обстріл Сум 25 лютого.

Близько 04:00 години у Сумах пролунала низка потужних вибухів, повідомляли місцеві канали. Моніторингові пабліки попереджали про загрозу БпЛА, які заходили зі східної частини області та прямували курсом на місто.

Невдовзі виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар повідомив про перші наслідки нічної атаки.

За його словами, внаслідок ударів по місту є пошкодження багатоповерхового житлового будинку. Спершу було відомо про одного постраждалого, через деякий час Кобзар повідомив, що вже щонайменше двоє постраждалих внаслідок нічної атаки по Сумах.

"Повилітало дуже багато вікон в багатоповерхівці", — повідомив Артем Кобзар.

Наразі на місце ворожого обстрілу виїхали оперативні служби. Працює ДСНС, також поліція. Також виконувач обов'язків міського голови додав, що у Сумах сьогодні буде розгорнено штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Обом постраждалим, про яких наразі відомо, надають медичну допомогу.

Водночас у повітряному просторі України фіксують ще рух безпілотників, атака триває. Близько 05:30 у Сумах було чутно ще звуки вибухів — ймовірно, робота системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, вчора, 24 лютого, у Повітряних силах України підрахували, скільки загалом ворожих повітряних цілей вдалося збити ЗСУ за три роки повномасштабної війни.

У річницю повномасштабної війни росіяни також атакували українські регіони безпілотниками та іншим озброєнням. Зокрема по Харкову вдарила керована авіабомба, а у столиці впав "Шахед". Деталі атаки 24 лютого по Україні Фокус розповідав у окремому матеріалі.