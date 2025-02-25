Россия атаковала Украину крылатыми ракетами: в ряде областей прогремели взрывы, что известно

Утром Россия атаковала Украину крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков. Под ударом находились центральные и северные регионы, раздавались взрывы и работала противовоздушная оборона.

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Утром 25 февраля ВС РФ нанесли массированный удар по Украине крылатыми ракетами — по предварительной информации, враг применил ракеты типа Х-101/555, которые запускал из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Были слышны взрывы в нескольких областях, в частности в Черкасской и самих Черкассах, также мониторинговые каналы предупреждали об атаке Киевской и Житомирской областей. Фокус собрал информацию об утреннем ракетном обстреле России по Украине 25 февраля.

Около 01:47 часов ночи стало известно о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Под утро они долетели до пусковых рубежей и осуществили пуски крылатых ракет.

Около 06:00 по Украине начала распространяться воздушная тревога, мониторинговые каналы сообщали о вхождении крылатых ракет в воздушное пространство государства.

Ракеты заходили через Сумскую область и двигались в направлении Черкасской области, где впоследствии прогремели взрывы в областном центре.

Вскоре сообщили о движении ракет в направлении Киевской области, мониторинговые каналы предупреждали о ракетах в направлении Белой Церкви.

Впоследствии крылатые ракеты изменили курс и двигались в направлении Житомирской области. Там они были локально потеряны, вскоре сообщили, что область находилась под атакой.

Напомним, ночью ВС РФ атаковали Сумы ударными дронами типа "Шахед". В городе прогремел ряд взрывов, вскоре стало известно, что в результате удара поврежден жилой дом, есть пострадавшие.

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