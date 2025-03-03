РФ атакувала Харків дронами: "шахед" врізався у багатоповерхівку в центрі міста (відео)

В мережі з'явилось відео з моментом удару "шахеда" по багатоповерхівці. Серед постраждалих семирічна дитина.

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Ввечері 2 березня російські окупаційні війська атакували ударними дронами Харків, а один з "шахедів" влучив у багатоквартирний житловий будинок. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Попередньо БПЛА типу "Шахед" вдарив по центральній частині міста…Влучання у багатоповерхівку в центрі міста", — написав Терехов о 22:05.

За кілька хвилин він уточнив, що "шахед" врізався у багатоквартирний будинок у Київському районі Харкова, а пожежа охопила кілька квартир на останньому його поверсі.

"Також внаслідок прильоту ворожого БПЛА пошкоджено три будинки, вибито майже півтори сотні вікон", — зазначив Терехов.

Водночас у мережі публікують відео, на якому зафіксований момент удару "шахеда" по багатоповерхівці.

На момент публікації матеріалу було відомо про щонайменше сімох постраждалих внаслідок російської атаки, серед яких семирічна дитина.

Нагадаємо, надвечір 28 лютого ЗС РФ завдали кількох ударів "шахедами" по Харкову, внаслідок чого було зруйновано медичний заклад.

Ввечері 1 березня росіяни завдали ракетного удару по Одеському морському порту.