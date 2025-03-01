РФ вдарила по Харкову "шахедами": дрон влучив у медичний заклад з людьми, що відомо

У місті відбулось щонайменше cім прильотів — усі у центральній частині Харкова, але у різних його районах.

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Надвечір 28 лютого російські окупаційні війська завдали кількох ударів "шахедами" по Харкову, внаслідок чого було зруйновано медичний заклад. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Про перший приліт стало відомо близько 23:00.

"За попередніми даними, ворог вдарив безпілотником по Київському району", — написав Синєгубов.

Через 15 хвилин він повідомив про ще один приліт, але вже у Київському районі міста, а ще через кілька хвилин — у Холодногірському районі.

П'ятого удару росіяни завдали знову по Шевченківському району Харкова.

"Один із безпілотників влучив на території медичної установи", — зазначив Синєгубов, уточнивши, що співробітники ДСНС ліквідовують виниклу внаслідок атаки пожежу.

Міський голова Харкова Ігор Терехов підтвердив, що окупанти влучили по медичному закладу та додав, що у ньому перебували люди.

А вже близько опівночі стало відомо про шостий приліт.

"Ще один приліт у Київському районі біля АЗС. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", — написав Терехов.

Згодом росіяни втретє вдарили по Шевченківському району Харкова.

"Армія Росії запустила по обласному центру щонайменше 8 безпілотників. Усі — виключно по цивільній інфраструктурі: Київський, Шевченківський, Новобаварський райони. Десятки пошкоджених будинків, на кількох місцях влучань виникли пожежі будівель та автомобілів", — наголосив Олег Синєгубов.

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих внаслідок російської атаки не було.

Нагадаємо, ввечері 27 лютого ЗС РФ обстріляли Запоріжжя дронами-камікадзе "шахед".

25 лютого ЗС РФ вдарили по Україні крилатими ракетами та дронами-камікадзе.