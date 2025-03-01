РФ ударила по Харькову "шахедами": дрон попал в медицинское учреждение с людьми, что известно

В городе состоялось по меньшей мере семь прилетов — все в центральной части Харькова, но в разных его районах.

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К вечеру 28 февраля российские оккупационные войска нанесли несколько ударов "шахедами" по Харькову, в результате чего было разрушено медицинское учреждение. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

О первом прилете стало известно около 23:00.

"По предварительным данным, враг ударил беспилотником по Киевскому району", — написал Синегубов.

Через 15 минут он сообщил о еще одном прилете, но уже в Киевском районе города, а еще через несколько минут — в Холодногорском районе.

Пятый удар россияне нанесли снова по Шевченковскому району Харькова.

"Один из беспилотников попал на территории медицинского учреждения", — отметил Синегубов, уточнив, что сотрудники ГСЧС ликвидируют возникший в результате атаки пожар.

Городской голова Харькова Игорь Терехов подтвердил, что оккупанты попали по медицинскому учреждению и добавил, что в нем находились люди.

А уже около полуночи стало известно о шестом прилете.

"Еще один прилет в Киевском районе возле АЗС. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", — написал Терехов.

Впоследствии россияне в третий раз ударили по Шевченковскому району Харькова.

"Армия России запустила по областному центру не менее 8 беспилотников. Все — исключительно по гражданской инфраструктуре: Киевский, Шевченковский, Новобаварский районы. Десятки поврежденных домов, на нескольких местах попаданий возникли пожары зданий и автомобилей", — отметил Олег Синегубов.

На момент публикации материала информации о пострадавших в результате российской атаки не было.

Напомним, вечером 27 февраля ВС РФ обстреляли Запорожье дронами-камикадзе "шахед".

25 февраля ВС РФ ударили по Украине крылатыми ракетами и дронами-камикадзе.