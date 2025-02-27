Из-за атаки "Шахедов" на Киевщине вспыхнуло предприятие (фото)

На месте происшествия работали 81 спасатель и 24 единицы техники. Погибших и пострадавших не обнаружено.

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В ночь на 27 февраля ВС РФ атаковали ударными дронами-камикадзе Киевскую область. Падение обломков вызвали пожар на промышленном объекте. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

"Киевская область. Ночью в одном из районов области в результате падения обломков БПЛА возник пожар на промышленном объекте", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар уже ликвидировали. Погибших и пострадавших не обнаружено.

На месте происшествия работали 81 спасатель и 24 единицы техники.

В то же время в Киеве ночью 27 февраля были слышны многочисленные взрывы. Российские беспилотники в очередной раз пытались атаковать столицу. По имеющейся информации, по меньшей мере один БПЛА фиксировался в районе Броваров.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!", — написал городской голова Киева Виталий Кличко, призывая жителей города соблюдать правила безопасности до завершения воздушной тревоги.

Напомним, что Украинские силы ПВО сбивают российские "Шахеды" с помощью дронов. Теперь "Шахеды" начинают сбивать с помощью FPV-дронов.