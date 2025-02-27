Через атаку "Шахедів" на Київщині спалахнуло підприємство (фото)

На місці події працювали 81 рятувальник та 24 одиниці техніки. Загиблих і потерпілих не виявлено.

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У ніч проти 27 лютого ЗС РФ атакувати ударними дронами-камікадзе Київську область. Падіння уламків спричинили пожежу на промисловому об’єкті. Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

"Київщина. Вночі в одному з районів області внаслідок падіння уламків БПЛА виникла пожежа на промисловому об’єкті", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежу вже ліквідували. Загиблих і потерпілих не виявлено.

На місці події працювали 81 рятувальник та 24 одиниці техніки.

Водночас у Києві вночі 27 лютого було чути численні вибухи. Російські безпілотники вчергове намагалися атакувати столицю. За наявною інформацією, щонайменше один БПЛА фіксувався в районі Броварів.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!", – написав міський голова Києва Віталій Кличко, закликаючи мешканців міста дотримуватися правил безпеки до завершення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що Українські сили ППО збивають російські "Шахеди" за допомогою дронів. Тепер "Шахеди" починають збивати за допомогою FPV-дронів.