ЗС РФ атакували Харків "Шахедами": зафіксовано влучання у житловий будинок, що відомо

Росіяни поцілили дроном у будинок, який вже одного разу постраждав від атаки у 2022 році. Також БпЛА атакували проїжджу частину міста, є постраждалі.

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Чотири дрони-камікадзе типу "Шахед" російської армії атакували місто Харків уночі 26 лютого, внаслідок ударів зафіксовані три влучання у кількох районах міста — Київському та Шевченківському. Відомо про удар по житловому будинку, де пробило наскрізь зовнішню стіну одного з під'їздів. Фокус зібрав інформацію про нічну атаку "Шахедами" по Харкову.

Близько 22:00 години 25 лютого Повітряні сили України повідомили про рух ударних безпілотників у Харківській області. Частина "Шахедів" рухалася у напрямку обласного центру, де близько опівночі було зафіксовано вибухи. Невдовзі міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що вибухи, які було чутно у різних районах, пов'язані із "прильотами" ударних дронів.

Невдовзі міський голова повідомив про перші наслідки атаки БпЛА по Харкову. За його словами, станом на 01:47 серед містян зафіксовано двох постраждалих.

Як згодом повідомили кореспонденти "Суспільного", двоє постраждалих, про яких писав Терехов, не зазнали травм через атаку: вони звернулися за медичною допомогою через те, що надихалися димом, який спричинила пожежа. Також у ЗМІ повідомляли про те, що росіяни влучили у проїжджу частину в центрі міста, через що було пошкоджено контактну мережу.

Інші влучання зафіксовані у квартиру на другому поверсі житлової багатоповерхівки, ще два "прильоти" зафіксовані по місцевих кав'ярнях.

Житловий будинок, по якому вдарили росіяни уночі 26 лютого, раніше вже був атакований. Це відбулося у 2022 році, як розповів міський голова Терехов, невдовзі будівлю відновили.

Зазначимо, що уночі 26 лютого росіяни також атакували Київщину ударними дронами. Вибухи пролунали поблизу столиці, у Бучанському районі, де спалахнув через удари двоповерховий приватний будинок. У ОВА повідомили, що через цю атаку зафіксовано постраждалу дівчину 19 років.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що росіяни почали застосовувати для ударів по цивільному населенню Сумщини нові дрони-камікадзе. Вони малопомітні та тихі, через що становлять загрозу. Про це Фокус повідомляв 25 лютого.

Зазначимо, що уночі 25 лютого росіяни вдарили безпілотниками по житловому будинку у Сумах.