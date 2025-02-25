Малопомітні і тихі: росіяни атакують Суми новими дронами-камікадзе, – Нацполіція (відео)

Для ударів по цивільному населенню ЗС РФ почали застосовувати нові безпілотники, споряджені вибухівкою. Вони небезпечні тим, що невеликі за розміром, практично безшумні та малопомітні.

Related video

Тільки впродовж останнього тижня росіяни щонайменше п’ять разів атакували Суми безпілотниками нового типу, через атаки цим озброєнням уже зафіксовано руйнівні наслідки: жертви серед цивільного населення та пошкоджені будівлі. Одна людина загинула внаслідок ударів цими дронами. Поліція попереджає, що вони доволі небезпечні: це пов'язано із їхніми характеристиками та оформленням. Про нові ударні безпілотники росіян та те, як вони виглядають, повідомила Національна поліція України у своєму Telegram-каналі увечері 25 лютого.

"Росіяни почали використовувати новий тип безпілотників для ударів по мирному населенню", — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, такі дрони споряджені вибухівкою, мають бойову частину близько трьох кілограмів. Також вони небезпечні тим, що дуже малопомітні — все через те, що пофарбована конструкція у сірий колір. Сам безпілотник невеликого розміру та нагадує своїм виглядом маленький літак, пишуть у Нацполіції.

Також безпілотники нового типу тихі під час руху, тому їх доволі важко розпізнати акустично. Вони уже спричинили наслідки у Сумах — троє людей отримали травми, є загиблий чоловік та руйнування житлових будинків. Також через атаку новим озброєнням Росії зафіксовані ушкодження автомобілів, які загорілися внаслідок ударів.

Поліція закликає громадян уважніше ставитися до сигналів про небезпеки та при фіксації підозрілих об'єктів одразу повідомляти у відповідні органи. Також зазначають, що хоч нові дрони важко зауважити, однак це можливо.

"Будьте уважні — хоча ці дрони майже безшумні, їх все ж можна побачити", — закликають у відомстві.

Нагадаємо, Суми було атаковано ударними безпілотниками уночі на 25 лютого, через що постраждало щонайменше двоє людей. Також у місті було зафіксовано руйнування у житлових будинках, повилітали вікна.

У річницю повномасштабного вторгнення росіяни також атакували Україну ударними безпілотниками та іншим озброєнням. У столиці 24 лютого впав "Шахед", Харків був під атакою КАБів. Детальніше про це Фокус розповідав у окремому матеріалі 24 лютого.