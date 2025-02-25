Малозаметные и тихие: россияне атакуют Сумы новыми дронами-камикадзе, — Нацполиция (видео)

Для ударов по гражданскому населению ВС РФ начали применять новые беспилотники, снаряженные взрывчаткой. Они опасны тем, что небольшие по размеру, практически бесшумные и малозаметные.

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Только в течение последней недели россияне по меньшей мере пять раз атаковали Сумы беспилотниками нового типа, из-за атак этим вооружением уже зафиксированы разрушительные последствия: жертвы среди гражданского населения и поврежденные здания. Один человек погиб в результате ударов этими дронами. Полиция предупреждает, что они довольно опасны: это связано с их характеристиками и оформлением. О новых ударных беспилотниках россиян и то, как они выглядят, сообщила Национальная полиция Украины в своем Telegram-канале вечером 25 февраля.

"Россияне начали использовать новый тип беспилотников для ударов по мирному населению", — говорится в сообщении.

По данным полиции, такие дроны снаряжены взрывчаткой, имеют боевую часть около трех килограммов. Также они опасны тем, что очень малозаметны — все из-за того, что окрашена конструкция в серый цвет. Сам беспилотник небольшого размера и напоминает своим видом маленький самолет, пишут в Нацполиции.

Также беспилотники нового типа тихие во время движения, поэтому их довольно трудно распознать акустически. Они уже повлекли последствия в Сумах — три человека получили травмы, есть погибший мужчина и разрушения жилых домов. Также из-за атаки новым вооружением России зафиксированы повреждения автомобилей, которые загорелись в результате ударов.

Полиция призывает граждан внимательнее относиться к сигналам об опасности и при фиксации подозрительных объектов сразу сообщать в соответствующие органы. Также отмечают, что хоть новые дроны трудно заметить, однако это возможно.

"Будьте внимательны — хотя эти дроны почти бесшумные, их все же можно увидеть", — призывают в ведомстве.

Напомним, Сумы были атакованы ударными беспилотниками ночью на 25 февраля, из-за чего пострадали по меньшей мере два человека. Также в городе были зафиксированы разрушения в жилых домах, повылетали окна.

В годовщину полномасштабного вторжения россияне также атаковали Украину ударными беспилотниками и другим вооружением. В столице 24 февраля упал "Шахед", Харьков был под атакой КАБов. Подробнее об этом Фокус рассказывал в отдельном материале 24 февраля.