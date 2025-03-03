"Цілі незмінні": росіяни планують запускати 500 "шахедів" одночасно, — ГУР (відео)

Росіяни суттєво збільшили випуск літальних апаратів різних типів. Окрім цього, ворог збільшив кількість пускових майданчиків.

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По 500 "шахедів" та інших дронів одночасно РФ планує запускати по Україні. Про це розповів заступник начальника української розвідки, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтервʼю "РБК-Україна".

Вадим Скібіцький розповів про плани росіян у війні з Україною

Росіяни суттєво збільшили випуск літальних апаратів різних типів, а не тільки "шахедів". Є і розвідувальні, і імітаційні, аби перевантажити українську ППО. Окрім цього, ворог збільшив кількість пускових майданчиків, звідки буде запускати ще більше безпілотників.

Після цього РФ зможе запускати одночасно близько 500 літальних апаратів на українську територію.

За словами Вадима Скібіцького, цілі для росіян уже певний час незмінні. Це система управління ЗСУ, усе, що стосується авіації, енергетична система України, газотранспортна, підприємства оборонної промисловості, газотранспортна система, наші газові родовища.

Плани росіян у війні з Україною

Заступник начальника ГУР розповів, що стратегічні плани росіян залишилися незмінними, адже це навіть прописано в їхніх документах, які вони розробили для планування подальшого розвитку ЗС. Це повна окупація, повний контроль над Україною, а якщо не вдалося окупувати — встановити контроль, аби мати союзника надалі. Спочатку ворог думав, що вдасться захопити всю Україну, проте супротив українського народу ці плани змінив. Наразі основна мета РФ — повне оволодіння Донецькою та Луганською областями, утримання контролю над уже окупованими територіями.

"Якщо говорити про плани Кремля, вони залишаються незмінними ще, мабуть, після розвалу Радянського союзу. Взяти під контроль і мати безспосередній вплив на нашу державу це була з основних цілей Кремля протягом багатьох-багатьох років. Тому що Україна — це потужний потенціал, потужний оборонно-промисловий комплекс, індустрія, потужний людський ресурс", — зазначив Скібіцький.

Що зламало плани Росії

За словами заступника начальника української розвідки, спочатку плани росіян змінилися після поразки під Києвом. Тривала оборона Маріуполя не дала росіянам швидко зʼєднатися з угрупуванням з півночі, аби піти далі разом. Також вплинуло звільнення окупованих територій Харківщини та Херсонщини, дії на лінії бойового зіткнення наразі.

Нагадаємо, росіяни просунулися під Курськом та Покровськом.

Також Фокус писав про наслідки російської атаки "шахедами" в ніч на 3 березня 2025.