Patriot для Варшавы, дефицит для Киева: почему США делают ставку на Польшу

Пока Россия запускает по Киеву сотни ракет и дронов, Украина все острее сталкивается с дефицитом перехватчиков для Patriot. На этом фоне США разрешают Польше локализовать производство ракет к системам ПВО, но Киев аналогичной лицензии так и не получил. Почему Вашингтон делает ставку на Варшаву, сможет ли Украина получать Patriot "из Европы" и реально ли создать собственную антибаллистическую систему — разбирался Фокус.

США предоставили Польше предварительное разрешение на локализацию производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot на фоне глобального дефицита перехватчиков и усиления российских ракетных атак по Украине. Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик.

По его словам, Вашингтон после длительных переговоров согласился на производство ракет PAC-3 MSE на предприятиях польского оборонного комплекса. Сейчас США производят около 700 таких ракет в год, однако планируют увеличить объемы до 2000 единиц к 2030 году.

На этом фоне Украина, которая уже неоднократно просила США предоставить лицензии на производство ракет к Patriot и самих систем ПВО, такого разрешения до сих пор не получила. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Вашингтон отказался передавать лицензии для производства ракет Patriot в Европе, несмотря на предыдущие обещания. По словам президента, Украина предлагала запуск такого производства вместе с европейскими партнерами, в частности Польшей и Румынией.

Проблема обостряется на фоне масштабных российских атак по Киеву и другим городам Украины. Зеленский ранее заявлял о критическом дефиците ракет для Patriot во время баллистических атак РФ. По его словам, украинские военные в отдельные моменты сообщали о полном исчерпании запасов перехватчиков для отражения новых ударов.

В то же время Польша становится одним из ключевых партнеров США в сфере производства систем ПВО. Кроме ракет к Patriot, Вашингтон также рассматривает возможность локализации в Польше производства боеприпасов для HIMARS и ракет Hellfire.

Patriot из Польши в Украину

Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев считает, что решение США разрешить Польше локализовать производство ракет-перехватчиков для Patriot напрямую связано с глобальным дефицитом ракет к системам ПВО и ростом интенсивности современных войн. По его словам, нынешние возможности американского военно-промышленного комплекса ограничены — США производят примерно до 600 ракет-перехватчиков в год, и этого уже недостаточно для покрытия всех потребностей союзников Вашингтона.

Именно поэтому Соединенные Штаты начали переносить часть производства ближе к потенциальным зонам конфликта. Снегирев напоминает, что Япония уже производит ракеты к Patriot, а теперь аналогичные производственные площадки планируют развернуть в Польше и Германии. По его мнению, это свидетельствует о том, что США прекрасно понимают масштабы будущих угроз как для собственной армии, так и для союзников в Европе и Тихоокеанском регионе.

"Украина должна активизировать переговоры не только с США, но и непосредственно с Польшей, Германией и Японией по поставкам ракет-перехватчиков. Локализация производства Patriot в Европе позволит упростить логистику для Сил обороны Украины и частично уменьшить зависимость европейских стран от прямых закупок в США", — говорит Фокусу эксперт.

Снегирев отмечает, что в случае достижения межгосударственных договоренностей определенная часть ракет, произведенных в Польше или Германии, может поставляться Украине. В то же время он подчеркивает, что это не быстрое решение, а перспектива как минимум до конца 2026 года.

Отдельно эксперт обращает внимание на то, что даже европейские производители имеют серьезные трудности с производством антибаллистических ракет.

"Например, франко-итальянский комплекс SAMP/T, который считается аналогом Patriot, также сталкивается с дефицитом ракет-перехватчиков. Французская сторона пока не способна полностью обеспечить ракетами даже те два комплекса SAMP/T, которые уже были переданы Украине", — продолжает Снегирев.

При этом эксперт положительно оценивает саму идею создания Украиной собственной антибаллистической программы, однако отмечает, что пока остается открытым ключевой вопрос — для каких именно систем ПВО должны создаваться эти ракеты. Он отмечает, что Украина пока не имеет собственного полноценного антибаллистического комплекса, а существующие "гибридные" решения на базе модернизированных советских систем не способны эффективно противодействовать современным аэробаллистическим угрозам.

Почему США не дают Украине лицензию на производство ракет к Patriot

По словам Дмитрия Снегирева, причина, по которой США не соглашаются передать Украине лицензию на производство ракет к Patriot, заключается сразу в нескольких факторах — экономических, технологических и безопасности. Эксперт отмечает, что сейчас Соединенные Штаты фактически являются монополистом в сфере производства современных антибаллистических ракет, а единственной страной, которая получила доступ к такому производству, стала Япония.

В то же время США опасаются утечки критически важных технологий в Россию. Снегирев напомнил, что еще во время боевых действий на Дебальцевском направлении российские войска захватили американские контрбатарейные радары в фактически нераспакованном виде. Именно после этого, по его словам, в Вашингтоне значительно осторожнее стали относиться к передаче Украине самых современных технологий.

"Кроме того, американская сторона учитывает риск физического уничтожения потенциальных производственных мощностей в Украине из-за постоянных российских ударов. Также обращает внимание, что даже производство твердого топлива для украинских ракетных программ уже частично вынесено за пределы страны — в Европу. Именно поэтому у США возникает логичный вопрос относительно того, насколько безопасным было бы размещение полноценного производства антибаллистических ракет непосредственно на территории Украины", — резюмирует Снегирев.