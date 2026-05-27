Patriot для Варшави, дефіцит для Києва: чому США роблять ставку на Польщу

Поки Росія запускає по Києву сотні ракет і дронів, Україна дедалі гостріше стикається з дефіцитом перехоплювачів для Patriot. На цьому фоні США дозволяють Польщі локалізувати виробництво ракет до систем ППО, але Київ аналогічної ліцензії так і не отримав. Чому Вашингтон робить ставку на Варшаву, чи зможе Україна отримувати Patriot "з Європи" та чи реально створити власну антибалістичну систему — розбирався Фокус.

США надали Польщі попередній дозвіл на локалізацію виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot на тлі глобального дефіциту перехоплювачів та посилення російських ракетних атак по Україні. Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарі Томчик.

За його словами, Вашингтон після тривалих переговорів погодився на виробництво ракет PAC-3 MSE на підприємствах польського оборонного комплексу. Наразі США виробляють близько 700 таких ракет на рік, однак планують збільшити обсяги до 2000 одиниць до 2030 року.

На цьому фоні Україна, яка вже неодноразово просила США надати ліцензії на виробництво ракет до Patriot та самих систем ППО, такого дозволу досі не отримала. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Вашингтон відмовився передавати ліцензії для виробництва ракет Patriot у Європі, попри попередні обіцянки. За словами президента, Україна пропонувала запуск такого виробництва разом із європейськими партнерами, зокрема Польщею та Румунією.

Проблема загострюється на фоні масштабних російських атак по Києву та інших містах України. Зеленський раніше заявляв про критичний дефіцит ракет для Patriot під час балістичних атак РФ. За його словами, українські військові в окремі моменти повідомляли про повне вичерпання запасів перехоплювачів для відбиття нових ударів.

Водночас Польща стає одним із ключових партнерів США у сфері виробництва систем ППО. Окрім ракет до Patriot, Вашингтон також розглядає можливість локалізації в Польщі виробництва боєприпасів для HIMARS та ракет Hellfire.

Patriot з Польщі в Україну

Військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що рішення США дозволити Польщі локалізувати виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot напряму пов'язане з глобальним дефіцитом ракет до систем ППО та зростанням інтенсивності сучасних воєн. За його словами, нинішні можливості американського військово-промислового комплексу обмежені — США виробляють приблизно до 600 ракет-перехоплювачів на рік, і цього вже недостатньо для покриття всіх потреб союзників Вашингтона.

Саме тому Сполучені Штати почали переносити частину виробництва ближче до потенційних зон конфлікту. Снєгирьов нагадує, що Японія вже виробляє ракети до Patriot, а тепер аналогічні виробничі майданчики планують розгорнути у Польщі та Німеччині. На його думку, це свідчить про те, що США чудово розуміють масштаби майбутніх загроз як для власної армії, так і для союзників у Європі та Тихоокеанському регіоні.

"Україна мала б активізувати переговори не лише зі США, а й безпосередньо з Польщею, Німеччиною та Японією щодо постачання ракет-перехоплювачів. Локалізація виробництва Patriot у Європі дозволить спростити логістику для Сил оборони України та частково зменшити залежність європейських країн від прямих закупівель у США", — каже Фокусу експерт.

Снєгирьов наголошує, що у разі досягнення міждержавних домовленостей певна частина ракет, вироблених у Польщі чи Німеччині, може постачатися Україні. Водночас він підкреслює, що це не швидке рішення, а перспектива щонайменше до кінця 2026 року.

Окремо експерт звертає увагу на те, що навіть європейські виробники мають серйозні труднощі з виробництвом антибалістичних ракет.

"Наприклад, франко-італійський комплекс SAMP/T, який вважається аналогом Patriot, також стикається з дефіцитом ракет-перехоплювачів. Французька сторона наразі не здатна повністю забезпечити ракетами навіть ті два комплекси SAMP/T, які вже були передані Україні", — продовжує Снєгирьов.

При цьому експерт позитивно оцінює саму ідею створення Україною власної антибалістичної програми, однак зазначає, що поки залишається відкритим ключове питання — для яких саме систем ППО мають створюватися ці ракети. Він наголошує, що Україна наразі не має власного повноцінного антибалістичного комплексу, а існуючі "гібридні" рішення на базі модернізованих радянських систем не здатні ефективно протидіяти сучасним аеробалістичним загрозам.

Чому США не дають Україні ліцензію на виробництво ракет до Patriot

За словами Дмитра Снєгирьова, причина, через яку США не погоджуються передати Україні ліцензію на виробництво ракет до Patriot, полягає одразу у кількох факторах — економічних, технологічних та безпекових. Експерт наголошує, що наразі Сполучені Штати фактично є монополістом у сфері виробництва сучасних антибалістичних ракет, а єдиною країною, яка отримала доступ до такого виробництва, стала Японія.

Водночас США побоюються витоку критично важливих технологій до Росії. Снєгирьов нагадав, що ще під час бойових дій на Дебальцевському напрямку російські війська захопили американські контрбатарейні радари у фактично нерозпакованому вигляді. Саме після цього, за його словами, у Вашингтоні значно обережніше почали ставитися до передачі Україні найсучасніших технологій.

"Крім того, американська сторона враховує ризик фізичного знищення потенційних виробничих потужностей в Україні через постійні російські удари. Також звертає увагу, що навіть виробництво твердого палива для українських ракетних програм уже частково винесене за межі країни — до Європи. Саме тому у США виникає логічне питання щодо того, наскільки безпечним було б розміщення повноцінного виробництва антибалістичних ракет безпосередньо на території України", — резюмує Снєгирьов.