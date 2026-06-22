Україна отримає від Німеччини 600 ракет Patriot: як скоро вони надійдуть (відео)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що український комплекс протиповітряної оборони Patriot може отримати 600 ракет від Німеччини. Ідеться про ракети, виготовлені на німецькому підприємстві, яке отримало ліцензію від Сполучених Штатів Америки та компаній Lockheed Martin/Raytheon. Як скоро ці 600 ракет ППО надійдуть в Україну, щоб захистити людей від балістики Російської Федерації?

Про допомогу від Німеччини щодо ракет Patriot Зеленський розповів у інтерв'ю ТСН, яке з'явилось у неділю 21 червня, через шість днів після масованого удару РФ по Києву та пошкодження Успенського собору. Під час розмови з ведучою ТСН Аллою Мазур президент сказав, що ідеться про пакет допомоги у 600 ракет, але визнав, що вони надійдуть не скоро. Фокус зібрав більше інформації про можливості Німеччини щодо протиракет, необхідних Україні.

Ракети Patriot — заява Зеленського про 600 од. PAC-2 див. з 8:42

Зеленський та Мазур спілкувались у Києво-Печерській лаврі та, серед іншого, зачепили питання про ППО України. Окрім заяви про 600 ракет, президент сказав, що Німеччина будує виробництво, отримавши ліцензію США, і перша поставка справді відбудеться не найближчим часом.

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"Якийсь час назад німці почали [будувати] зараз виробництво. Ми вже з ними підписали контракт на серйозну суму на 600 ракет. Ми підписали з німцями хороший контракт. Коли вони приїдуть? Це, безумовно, достатньо тривалий процес", — сказав Зеленський.

Глава держави додав, що Україна сподівається отримати ліцензію США на виробництво протибалістики, і, з його слів, є "сигнали" про позитивне рішення президента Дональда Трампа, яке він почув під час саміту G7-2026.

"Окрім німців, в Європі ми маємо сьогодні, в принципі, всі технічні можливості, щоб розпочати виробництво ракет для систем Patriot. Для цього мені потрібні ліцензії від Сполучених Штатів. Ми дійшли до того, що потрібен зараз ОК особисто від Трампа. Всі інші [європейські та американські компанії] погоджуються", — пояснив він.

Ракети Patriot — деталі

Зазначимо, Фокус писав про намір Європи допомогти Україні з наданням ракет Patriot завдяки новому заводу, фундамент якого заклали у листопаді 2024 року. Ідеться про завод компанії MBDA, який будують півтора року у Шробенхаузені у Німеччині. За попередніми оцінками, виробничі приміщення будуть готові до кінця 2026 року і, орієнтовно, перша продукція з'явиться в кінці 2026-на початку 2027 року: про це написали на порталі MBDA. Потужності цього заводу невідомі. Крім того, завод вироблятиме ракети PAC-2 Patriot, які мають осколково-фугасну бойову частину: знешкоджують балістику шляхом ураження уламками. Тим часом ще один варіант для збиття балістики — це PAC-3, яка влучає точно в, умовно, "Искандер-М" ЗС РФ та підриває його у повітрі.

Тим часом весною 2026 року аналітики порталу Defense Express розповіли, що потужності заводів Raytheon у США — близько 700 ракет Partiot на рік, але є обіцянка наростити виготовлення до 2-3 тис. протягом кількох років. Також розрахунки показали, що місячне виробництво ракет Patriot — це близько 50 од., які розподілялись між усіма союзниками США та Пентагоном. Для порівняння, мінімальна місячна потреба ЗСУ з огляду на весняні темпи ударів балістики РФ, — близько 60 протиракет, написали аналітики.

Нагадуємо, у травні стало відомо про ще одну країну, яка отримала від США дозвіл на виготовлення ракет Patriot.