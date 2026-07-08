Не лише Patriot: які є альтернативні системи для збиття балістики РФ, — експерт (відео)

Від російського ракетного потенціалу можна захиститись іншими системи антибалістичного захисту, які існують у світі, окрім комплексу Patriot, заявив авіаексперт. Наприклад, існує ізраїльська система Arrow, здатна збити "Іскандер" Російської Федерації, і при цьому на землю не упаде жодного уламка, оскільки вибух відбувається у космосі.

Україна отримає від Канади військової допомоги на 900 млн дол.: їх витратять на дефіцитні ракети Patriot, які ще мають виготовити на заводах США, нагадали на порталі медіа "24 канал". Тим часом існують інші, альтернативні, комплекси ППО для захисту від російської балістики. Про ці альтернативи авіаційний експерт та заступник директора виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів у ефірі телемарафону. З'ясувалось, що альтернативи є у США та Ізраїлю, і також є якісні комплекси Італії/Франції та Німеччини.

Балістика та Patriot — коментар Храпчинського див. з 25:17

Храпчинський описав роботу альтернативних систем ППО, які, окрім Patriot, збивають балістику. Спершу ішлося про ізраїльський комплекс Arrow: дві установки купила Німеччина. Зі слів авіаексперта, ці системи протиракетного захисту кращі за Patriot, оскільки працюють на великій висоті.

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"Це набагато краще, ніж Patriot, тому що вони перехоплюють балістичні ракети позаатмосферно. Тобто наслідків падіння уламків практично немає", — сказав він.

Інший комплекс з такими ж можливостями, це американський THAAD, який також працює поза атмосферою. Ще один приклад — південнокорейська система, яка працювала під час останньої війни на Близькому Сході. [Авіаексперт не навів назви, але може іти мова про Cheongung-II: 10 батарей замовила ОАЕ та, ймовірно, використовувала під час війни з Іраном — ред.]. Існує італійсько-французький комплекс SAMP/T та німецький IRIS-T — ці системи "є теж перспективними системами, які повинні розвиватися в напрямку протидії балістичним ракетам". Храпчинський сказав, що Україні варто було б надати партнерам технічне завдання на розробку антибалістичних систем.

"Якби ми якісно співпрацювали з нашими партнерами напряму, створюючи чітке технічне завдання потреб, тоді, я думаю, можна було б казати й про те, що більше було б систем, які працювали б проти балістичних ракет", — пролунало в ефірі.

Водночас експерт уточнив, що лишаються проблеми з ракетами для цих систем ППО. Якщо ракет Patriot виготовляється лише 750 на рік, то ракет Aster 30 Block 1NT для SAMP/T — лише 200, зауважив Храпчинський.

Балістика та Patriot — деталі

Зазначимо, у липні 2026 року РФ провели три масовані удари по Україні з використанням балістичних ракет "Іскандер", гіперзвукових "Цирконів" та інших засобів ураження. Повітряні сили ЗСУ щоразу звітували про результати роботи ППО: Patriot збили балістику 2 липня, а 6 та 8 липня усі російські ракети долетіли до цілей. 6 липня російські ракети влучили по житлових будинках у Подільському та Дарницькому районах Києва, по містечку Вишневому на південно-західній околиці столиці. Кількість жертв балістичного удару РФ — 50 осіб.

Тим часом Повітряні сили та президент України Володимир Зеленський повідомив про відсутність ракет Patriot, які єдині в українському арсеналі можуть збити російські "Іскандери". Глава держави вирушив на саміт НАТО в Анкарі, щоб домовитись з партнерами про ці ракети: Зеленський сказав, що Україні вони потрібні вже зараз і тому не ясно, навіщо їх марно зберігати на західних військових складах.

Весною 2026 року аналітики порталу Defense Express вивчили темпи виготовлення ракет Patriot. З'ясувалось, що на потреби усієї планети виготовляють на місяць 50-60 ракет, Україні дістаються одиниці (якщо дістаються), а РФ має щомісяця таку ж кількість балістики, яку запускає по українцях.

Нагадуємо, у липня міністерка оборони Нідерландів повідомила, що Україні більше не передаватимуть ракети Patriot, оскільки у країни вичерпались запаси. Водночас медіа писали про плани компанії Fire Point створити вітчизняну дешеву антибалістику: ідеться про ракети FP-7.x та систему "Фрея".