Штилерман рассказал, как работает проект "Фрея" против баллистики РФ: FP-7.x собьют "Искандеры" (слайды)

Украина и Европа совместно работают над проектом "Фрея" (Freyja) — над антибаллистическим щитом против ракет Российской Федерации, сообщил совладелец компании Fire Point Денис Штилерман. В проекте будут лучшие европейские технологии для выявления угроз и для нацеливания антиракет. Украинский вклад — это ракета FP-7.x и пусковые установки. Штилерман обнародовал все технические детали, чтобы показать, как будет работать новый панъевропейский антибаллистический проект.

Компания-производитель ракет "Фламинго", а также дронов FP-1 и FP-2, присоединилась к антибаллистической коалиции, написал Штилерман в соцсети X. При этом он отметил, что совместная работа с европейцами продолжается, несмотря на препятствия. Выяснилось, что речь идет о системе ПВО — о проекте "Фрея": будут перехватывать баллистические ракеты РФ над Украиной и всей Европой.

Сообщение Штилермана появилось днем 14 мая, после массированного удара ВС РФ, в котором россияне использовали, среди прочего, 18 баллистических ракет "Искандер" (сбито 12, то есть 67%). Разработчик опубликовал слайды презентации, которая раскрывает, в чем заключается идея — какова концепция, как ее технически воплотят в жизнь и какова общая архитектура. На слайдах фигурирует пока не показанная вживую ракета FP-7.x и называются изделия европейских компаний, с которыми заключили меморандумы или соглашения о сотрудничестве.

Концепция проекта "Фрея" — это создание противоракетной и противовоздушной системы обороны, при этом она будет работать на открытом коде, легко масштабироваться, а цена перехвата будет значительно ниже, чем у аналогов. Отмечается, что работать будут на протоколе связи Link-16, который соответствует стандарту НАТО и уже используется в ВСУ в системе Delta.

Система ПВО — что известно о проекте "Фрея"

Основное средство поражения "Фреи" — это ракета FP-7.x. На слайдах Штилермана есть изображение нового средства поражения для сбивания баллистики: речь идет о компьютерной графике, а не фото реального изделия.

Основные характеристики ракеты FP-7.x:

физические размеры — длина 7,25 м, внешний диаметр 1,15 м, диаметр фюзеляжа 0,53 м;

скорость — 1500-2000 м/с. При этом скорость баллистической ракеты "Искандер" — около 2100 м/с, то есть новая ракета FirePoint вполне ее способен догнать;

система наведения — ГСН Image Infra-Red. Image Infra-Red — это тепловизионная инфракрасная головка самонаведения, способная обойти тепловые ловушки и ударить в самое уязвимое (горячее) место на цели;

материал — композитный, и это удешевляет антибаллистическую ракету и делает ее легче.

Штилерман также предоставил слайд с архитектурой системы, и показывал, из каких элементов будет состоять комплекс и как элементы будут работать все вместе.

Из чего состоит комплекс ПВО "Фрея":

радар дальнего радиолокационного обнаружения — возможны три варианта. Среди них SAAB Giraffe 8A/4A, Thales Ground Master 400, Hensoldt TRML-4D;

радар подсветки и наведения на цель — или Weibel GFTR-2100/48, или Leonardo KRONOS Land;

пусковая установка — украинского производства;

командный центр — Kongsberg FDC от норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace, который работает на с Network AcccessNodes (открытый код, обмен данными в реальном времени и т.д.).

Разработчик "Фреи", "Фламинго" и другого оружия ВСУ не публиковал фото ракет или мобильной пусковой установки, которые станут вкладом Украины в панъевропейский щит. В комментариях к сообщению он ответил на вопрос, когда заработает новая система. По его словам, время внедрения зависит от европейских партнеров.

"Очень зависит от скорости интеграции с нашими европейскими партнерами", — написал Штилерман.

Фото: Скриншот

Отметим, Фокус писал о проекте "Фрея" как о новой системе ПВО, которая будет сбивать баллистику над Украиной и Европой. Впервые о проекте заговорили весной 2026 года. При этом представители компании-производителя заявляли, что проект создают вместе с Германией и Испанией, а возможное время пуска — 2026-2027 годы.

Напоминаем, в апреле 2026 года президент Украины Владимир Зеленский показал ракету для установки ПВО ЗРК "Коралл", над которой начали работать еще в 2021 году.