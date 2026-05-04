Проект Freyja от производителя Flamingo: как создают альтернативы ЗРК Patriot против "Кинжалов"

4 мая 2023 года зенитно-ракетный комплекс Patriot впервые в истории сбил "Кинжал" России, а в 2026-2027 годах возможно появление ЗРК с кодовым названием Freyja для пан-европейского противоракетного щита. Проект создан компанией-производителем Flamingo и партнерами из Германии и Испании. Что известно о новой идее сбивания баллистики и о других проектах, над которыми работают украинские изобретатели?

Украина имеет установки ПВО Patriot и SAMP/T, способные сбивать баллистику ВС РФ, но, по словам президента Владимир Зеленский, существует дефицит противоракет. Причина дефицита — политические (из-за решения США и войны на Ближнем Востоке) и технологические (из-за ограниченного производства). Между тем журналист Ефрем Лукацкий, первым показавший крылатую ракету Flamingo, рассказал в Facebook о проекте Freyja, над которым работает та же компания-производитель. В то же время в Украине есть другие проекты, касающихся этого же направления. Фокус собрал информацию о проектах сбивания баллистических ракет, которые могут получить Силы обороны, вероятно, в 2026-2027 годах.

Відео дня

ЗРК Украины — как ЗРК Patriot сбил "Кинжал" РФ 4 мая 2023 года

Х-47М2 "Кинжал" при заходе на цель имеет скорость 4-7 Махов, и три года назад это средство поражения догнала американская ракета PAC3 MSE Patriot, которая неслась со скоростью 5 Махов. Эта же PAC3 сбивает баллистические 9М723 "Искандер-М", которые летят на скорости 6 Махов. Еще одно средство ПВО, способное сбивать баллистические цели, — это французско-итальянский SAMP/T с ракетами Aster 30 (4,5 Маха). При этом противоракеты должны не только вовремя и сверхбыстро вылететь, чтобы пересечь траекторию удара, но и учесть, что с лета 2025 года "Искандеры" начали "уклоняться"/маневрировать в момент захода на цель. Какие проекты ЗРК существуют в Украине, согласно информации медиа и профильных экспертов?

ЗРК Украины — сравнение скорости баллистики РФ и противоракеты — сравнение скорости баллистики РФ и противоракет Фото: Фокус

ЗРК Украины — система Freyja от Fire Point

3 апреля 2026 года Лукацкий опубликовал пост о панъевропейской системе противоракетной обороны, в котором участвует Украина и частью которой должно стать изделие от Fire Point. Указывается, что компания работает над проектом Freyja — создает перехватчики с использованием старых советских и современных европейских технологий. Со времен СССР позаимствуют "высокоскоростные ракетные платформы" и элементы ПВО. Вклад Европы — это технологии компаний Diehl Defence (Германия) и Sener (Испания), и также могут присоединиться Thales (Франция) и Saab (Швеция). Других деталей в заметке нет. Зато упоминаются системы сбивания баллистики MIM-104 Patriot: выстрел Freyja будет стоить "значительно дешевле", а не "миллионы долларов".

"Сам проект задуман как панъевропейская система противоракетной обороны с заметным участием Украины. В его основе — технологии Fire Point: перехватчики, созданные на базе высокоскоростных ракетных платформ и элементов советских систем ПВО, адаптированных к современным требованиям", — пояснил Лукацкий детали "малоизвестного широкой публике" проекта Freyja

В заметке приводятся фото, которые показывают представителей Fire Point, ракету FT-5 Flamingo и переговоры с европейскими корпорациями. Изображений проекта под кодовым названием Freyja не было.

Оружие Украины — Штилерман, Терех, Йонас Гар Стере Норвегия во время презентации, фото Лукацкого Фото: Ефрем Лукацкий / Facebook

Оружие Украины — Мартин Ондрачек, Ян Полак возле ракеты "Фламинго", фото Лукацкого Фото: Ефрем Лукацкий / Facebook

Детали проекта Freyja

Заметим, о проекте Freyja и о работе над ЗРК для сбивания баллистики стало известно весной 2026 года. Среди прочего, об этом написало агентство Reuters: речь шла о совместном украинско-европейском проекте по созданию системы ПВО. Согласно данным медиа, проект заработает "до конца 2027 года". Также привели слова главного конструктора Fire Point Дениса Штилермана, который говорил об участии в этом проекте и о цели — создать перехватчик баллистики дешевле 1 млн долл. Об этом же написало профильное украинское медиа "Милитарный": в материале уточнили, что речь идет о "разработке противобаллистической ПВО" и о "проекте "Фрея".

Проект ЗРК от производителя "Бебрадрона"

На портале Defence Express рассказали о еще одном проекте ЗРК для сбивания баллистических ракет, который существует в Украине. Выяснилось, что компания BlueBird Tech объявила о начале работы над новым изделием, которое усилит украинскую ПВО и сможет заменить ЗРК Patriot. Аналитики портала напомнили, что компания производит дрон "Бебрадрон", похожий на российский БпЛА "Молния". Уточняется, компания не имела опыта разработки систем ПВО: на сегодня начали искать специалистов, а проекта еще нет.

"Процесс разработки вероятно будет крайне тяжелым, длительным и дорогостоящим", — подытожили аналитики портала.

BlueBird Tech — украинская компания, созданная в 2024 году с уставным капиталом 5 тыс. грн, указано на портале YouControl. Основная сфера деятельности — "Производство воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования". На портале есть перечень продукции — это системы РЭБ "Грець", БпЛА самолетного типа "Бебрадрон" и т.д.: информации о проекте ЗРК нет.

Как создать ЗРК против баллистики и что есть у Украины

Аналитики DE объяснили, что разработка средств для сбивания скоростных целей — это сложно, и перечислили составляющие таких ЗРК:

радиолокационная станция, способная обнаруживать баллистические цели, отслеживать траекторию и управлять зенитной ракетой;

точная радиолокационная головка самонаведения зенитной ракеты, чтобы попасть в цель на скорости несколько км/с и сбить ее кинетическим ударом;

зенитная ракета должна иметь "пояс газодинамических рулей" для маневрирования и твердотопливный двигатель.

Подытоживается, что такую систему трудно создать за год, а если все же создать, то не с нуля, а с использованием существующих решений.

ЗРК Украины — как Patriot сбивает "Кинжал"

Заметим, в сети есть комментарии Штилермана на указанную тему и нет заявлений других разработчиков ЗРК против баллистики. В интервью BBC представитель Fire Point рассказал, что в Украине занимаются "локализацией ракет" [вероятно, производством] для ЗРК С-300/С-400" и интеграцией этих комплексов с европейскими РЛС. При этом аналитики портала FAS рассказали, что версии ракет С-400, которые способны перехватить баллистические цели на скорости 4,8 км/с.

Другие ЗРК Украины

Весной 2026 года стало известно об украинском ЗРК Koral, который производится в Украине. Ракета к этому комплексу появилась на видео Зеленского ко Дню оружейников. Западные аналитики напомнили, что установку впервые представили в 2021 году. Ориентировочные характеристики ракеты — скорость до 1,1 км/с, высота поражения до 10 км, дальность до 30-50 км.

ЗРК Украины — ракета "Коралл" ВСУ Фото: Милитарный

Тем временем глава АОЗ Артем Жумадилов сообщил, что украинский ВПК наладил изготовление зенитных ракет ПВО, а Минобороны их закупает для нужд Сил обороны: для каких моделей ЗРК, данных нет.

Отметим, 1 мая Фокус писал об особенностях производства ракет Flamingo, которые способны пролететь 3 тыс. км, но изготавливаются в цехах, похожих на "подвалы Газы".

Напоминаем, Воздушное командование "Запад" ВСУ показало работу ЗРК Stash, который сбивал "Шахеды" РФ во время массированного удара ВС РФ по западу Украины. который состоялся 1 мая.