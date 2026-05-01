Производство Flamingo похоже на "подвалы" в Газе: как выглядит ракета и цеха, — Лукацкий (фото)

Журналист Ефрем Лукацкий опубликовал фото с производства ракет FP-5 "Фламинго", которое он посетил восемь месяцев назад, во время первой публичной презентации нового украинского оружия. Одно из его впечатлений — производство организовано по принципам боевиков Сектора Газа, которые создают ракеты собственными руками, вне государственных институтов. Как выглядят цеха компании-производителя и чем на самом деле является FP-5?

Фото цехов по сборке ракет "Фламинго" появились на странице Facebook Лукацкого. Фотожурналист рассказал, как изготавливаются ракеты, причем смотрел на процесс не как "гуманитарий", а как знаток технологий. В тексте объясняется, что организация и концепция производства похожа на деятельность боевиков Газы, которые в условных гаражах создают ракеты для удара по Израилю. Нечто похожее есть с процессами в РФ, когда массово изготавливают дешевые ударные дроны из пенопласта и изоленты. Лукацкий отметил, что может "отличить станок Deckel Maho от Mori Seiki и знает, каким должен быть сварной шов на трубе высокого давления", и после этого рассказал, чем является на самом деле ракета.

"Оказавшись на производстве Fire Point, я увидел ту же логику — только на другом уровне организации. Это оружие не про "идеальность". Оно о простоте, массовости и эффективности", — пояснил журналист.

В заметке, которая появилась вечером 30 апреля, кратко описывается, чем является на самом деле "Фламинго" — из каких компонентов состоит и как работает. По словам Лукацкого, речь идет о "полимерной трубе длиной около 12 метров", двигатель — списанные двигатели от учебно-тренировочных самолетов L-39, боевая часть — от советской бомбы ФАБ-1000. По блоку управления и навигации деталей нет, но указывается, что конструкторы дорабатывают решение.

Журналист показал серию фотографий: на одних — производственное помещение, в котором собирают ракеты, на других — готовое изделие, на фоне которого сидит неизвестный чиновник.

История с "Фламинго" — кадры презентации украинской ракеты Фото: Ефрем Лукацкий / Facebook

История с "Фламинго" — кадры производственного цеха Фото: Ефрем Лукацкий / Facebook

История с "Фламинго" — детали

Фотокорреспондент Ефрем Лукацкий опубликовал первые фото производственных цехов Fire Point и показал крылатую ракету "Фламинго", как с дальностью 3000 км. Первые фото появились в августе и после того Генштаб ВСУ информировал об использовании этого средства поражения. В частности, украинские военные ударили по полигону "Капустин Яр" и складу ГРАУ. В первом случае говорили о повреждении вспомогательных сооружений, во втором — началась детонация снарядов в результате попадания. Еще одна отработка — по оружейному заводу в Воткинске, который производил корпуса для ракет "Искандер".

В апреле 2026 года OSINTер с ником "Гарбуз" проанализировал случаи использования ракеты "Фламинго" с августа 2025 по март 2026. Выяснилось, что публично известно о 23 запущенных ракетах, из которых долетели до нужных объектов шесть, а попали в "яблоко" — две. При этом отмечается, что ракета действительно может проходить систему ПВО РФ, но пока имеет проблемы с точностью: этот вопрос решают, пояснил, в свою очередь, главный конструктор и совладелец компании Денис Штилерман.

Ракета "Фламинго" — компания-производитель и "пленки"

29 апреля медиа "Украинская правда" опубликовало новую порцию расшифровок "пленок", которые, вероятно, тайно записывались правоохранителями. Среди прочего, на записях УП говорилось о том, что украинский предприниматель, фигурант производства НАБУ, может быть причастен к дронам FP-1, ракетам FP-5 "Фламинго" и Fire Point. На странице X Штилермана появилось сообщение — текст обращения к НАБУ относительно деталей расследования и публикации расшифровок.

Напоминаем, 30 апреля в российских пабликах появились жалобы на дрон FP-1 ВСУ, который долетает до оккупированного Крыма и при этом превратился в платформу для двух FPV. В марте Денис Штилерман во время интервью YouTube-каналу ProUA объяснил, как ракетная программа Ирана связана с Украиной.