У "Фламинго" два попадания на 23 пуска: какая точность и как проходит ПВО, — OSINTер (инфографика)

Украинская крылатая ракета FP-5 "Фламинго" имеет 23 раза верифицированные случаи использования, рассказал OSINT-аналитик с ником Гарбуз (Dnipro OSINT). 23 случая — это итоги полугода ударов с августа 2025 года по март 2026. При этом подтвержденная эффективность попаданий ракеты, которая способна улететь 3000 км, составляет 33%. Какой эффект от ударов "Фламинго" по важным целям Вооруженных сил Российской Федерации?

"Фламинго" попала в цех №22 "Воткинского завода" в 1300 км от границы Украины и действительно нанесла ущерб циклу производства ракет "Искандер" и "Ярс", говорится в статье аналитика на портале "Оборонка". В то же время, если сравнить публично известное количество пусков и количество поражений, то выясняется, что FP-5 действительно проходит ПВО ВС РФ, но при этом промахивается, и бьет рядом с целевыми объектами.

Аналитики собрал информацию о пусках ракет "Фламинго" на основе сообщений главного конструктора компании-производителя Fire Point Дениса Штилермана и данных из открытых источников (OSINT-пабликов "КиберБорошно", Exilenova+ и т.д.). В итоге выяснилось, что запустили суммарно 23 ракеты, из них долетели до возможных целей, пройдя средства ПВО РФ, только шесть (то есть 26%). Попали в цель — только две (треть от долетевших), а один случай — спорный, говорится в материале. Два подтвержденных эффективных удара — это результат применения новейшего оружия ВСУ в течение восьми месяцев (август 2025-март 2026).

Відео дня

Ракета Фламинго — данные о пусках и попаданиях август 2025-март 2026 Фото: Портал "Межа "Оборонка"

Ракета Фламинго — детали попаданий

Аналитик напомнил, что в октябре 20205 года компания Fire Point говорила о производстве 2-3 ракет в сутки (условно, 60-90 ракет в месяц). Заметим, если цеха с октября работают без сбоев в указанном темпе, на сегодня ВСУ должны были бы получить ориентировочно 360-540 ед. новейших средств поражения.

В статье перечисляются шесть случаев, когда ракеты "Фламинго" долетали до объектов ВС РФ:

31 августа 2025 года — удар по базе ФСБ в Армянске в Крыму. На фото с места событий есть поврежденные здания, но не известна причина разрушений. Долетало три ракеты, а одна точно упала в воду неподалеку; 13 ноября 2025 года — удар по ТЭЦ в городе Орел. Есть информация о четырех "Фламинго", которые были сбиты средствами ПВО РФ; 12 февраля 2026 года — удар по арсеналу ГРАУ в селе Котлубань в 500 км от линии фронта. ВСУ запустили шесть ракет, точно попала минимум одна, в результате чего началась детонация на площади склада 1200 кв. м; январь 2026 года — серия атак на полигон "Капустин Яр", с которого РФ запускает ракеты "Орешник". 27 января произошли пуски четырех ракет, одна долетела, но ее сбили средства ПВО; 20-21 февраля 2026 года — удар по заводу в Воткинске в 1300 км от Украины. Долетело три ракеты, минимум одна попала в цех, причастный к изготовлению "Искандеров" и "Ярс". Масштабы поражения — "критические"; 28 марта 2026 года — удар по заводу "Промсинтез" в Чапаевске. Было три ракеты, долетело две, но обе не попали.

Аналитики опубликовал инфографику с точками атак "Фламинго" и траекториями ракет. Видим, что успешные пуски ракет произошли тогда, когда FP-5 летели в направлении южных регионов РФ

Ракета Фламинго — данные о траектории полета FP-5 август 2025-март 2026 Фото: Портал "Межа "Оборонка"

Исследовав результаты использования ракет "Фламинго", аналитик подытожил, что средство поражения имеет проблемы с точностью, и это подтвердил главный конструктор. В то же время, публично заявленные темпы производства и мало данных о пусках может говорить о том, что информация об этом "не известна широкой общественности".

Отметим, Фокус писал о ракетах "Фламинго" от компании Fire Point. Среди прочего, речь шла о поражении цехов на заводе в Воткинске: в сети появились кадры попадания ракеты прямо в цех, который работал посреди ночи.

Между тем в январе главный конструктор Денис Штилерман опубликовал кадры пуска баллистической ракеты FP-7, которая может лететь на 200-300 км и боевыми характеристиками похожа на ATACMS. Кроме того, выяснилось, что компания работает над новым изделием — баллистической ракетой FP-9, которая имеет дальность 70-800 км и может долететь до Москвы.

Напоминаем, 27 апреля в сети опубликовали фото ракеты FP-9, которое показывали на выставке оружия в Жешуве: аналитики отметили, что она несколько больше, чем "Искандер" ВС РФ.