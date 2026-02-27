"Поздравляем FP-7": разработчик "Фламинго" показал пуск новой украинской баллистики (видео)

Украинский производитель ракет компания Fire Point показала пуск новой баллистической ракеты FP-7. Ранее сообщалось, что она должна стать заменой ракеты ATACMS.

Пока неизвестно, зафиксировано ли на видео боевое применение украинской баллистики. Видео опубликовал соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман на своей странице в X.

"Поздравляем FP-7", — коротко подписал видео он.

На кадрах изображено несколько эпизодов с пуска украинской баллистической ракеты. В частности, один из пусков был осуществлен ночью.

В конце видео появляется надпись на латыни "Кто, если не мы".

Ракета FP-7 — что известно

В начале февраля соучредители компании Fire Point анонсировали ракеты FP-7 и FP-9. Так сообщалось, что ракета FP-7 должна стать заменой ATACMS. Дальность ее полета составит до 300 км, а также она будет иметь небольшую боевую часть. Зато FP-9 будет более мощной — с дальностью 800-850 км и боевой частью до 800 кг.

Впервые ракеты FP-7 и FP-9 были продемонстрированы еще на международной выставке MSPO в Польше. Тогда сообщалось, что ракета сможет поражать цели на расстоянии до 200 км со скоростью 1500 м/с, имеет боевую часть 150 кг и точность 14 метров. Пуск ракеты осуществляется с наземной платформы, что обеспечивает оперативность.

Предыдущие применения ракет "Фламинго"

27 февраля в России заявили, что ракеты FP-5 могли долететь до Свердловской области Российской Федерации. Расстояние до Украины — около 1800 км.

Фокус писал об ударе ракеты "Фламинго" по машиностроительному заводу в Воткинске в Удмуртии. Инцидент произошел в ночь на 20 февраля. OSINTеры опубликовали кадры вспышек и взрывов в городе Воткинск, расположенном в 1400 км от Украины. Выяснилось, что под ударом оказалось предприятие, на котором изготавливают российские ракеты "Искандер", "Тополь-М", "Орешник" и другие. Согласно предварительным данным, пострадало два цеха. Тогда же Штилерман опубликовал кадры пуска ракет "Фламинго", но не уточняя, по каким именно объектам их запускали.

21 февраля в сети опубликовали детали удара ракеты "Фламинго". Подтвердили поражение двух цехов и об 11 раненых, из них один — в тяжелом состоянии. На следующий день в OSINT-канале "Киберборошно" опубликовали спутниковые фото результатов поражения. На фото — крыша цеха Утокинского завода с отверстием размерами 30 на 24 м. Также отмечалось, что могло произойти попадание по гальванически-штамповочному цеху №19: 25 февраля выяснилось, что речь идет о цехе №22.